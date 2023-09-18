'Dương Tiễn' của Phong Thần Tam Bộ Khúc gây sốt với nhan sắc mãn nhãn trên ảnh bìa tạp chí đầu tiên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của nam diễn viên Thử Sa trên bìa tạp chí InStyle số tháng 9/2023. Được biết, đây là bìa tạp chí đầu tiên mà anh chàng góp mặt. Có thể thấy trong loạt ảnh, với 2 tone màu trắng đen cùng với trang phục theo phong cách thời trang thu đông, anh chàng đã gây sốt với nhan sắc toát lên được nét đẹp ‘hoang dã’, cuốn hút vốn có nhưng cũng không kém phần lịch lãm, điển trai.

Cái tên Thử Sa được chú ý thời gian gần đây khi vào vai diễn Dương Tiễn trong dự án điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc, đã khuấy đảo phòng vé Trung Quốc khi ra mắt. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình Thử Sa được khen điển trai, động tác võ thuật đẹp mắt, gương mặt mang nhiều nét giống tài tử Kim Thành Vũ. Có thể nói, vai diễn Dương Tiễn là một trong những yếu tố tạo nên thành công của phim và giúp Thử Sa nhận được cảm tình của khán giả.

Trước đó, Thử Sa từng bị công chúng chê bai khi nhận vai Quách Tĩnh trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu. Tuy nhiên, hiện tại, sau khi Phong Thần Tam Bộ Khúc lên sóng cùng với diễn xuất tốt của anh chàng, netizen đã lập tức ‘quay xe’ và dành nhiều sự ‘hóng đợi’ Tân Anh Hùng Xạ Điêu lên sóng để xem anh chàng sẽ thể hiện vai diễn như thế nào.

Thử Sa tên thật là Mộc Cổ Nhạ Cổ Cát Ô Thử Sa, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh - Truyền hình Tứ Xuyên và theo học Khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngoài tài cưỡi ngựa bắn cung, nam diễn viên còn thành thạo quyền anh, đấu kiếm và tán thủ. Nam thần từng góp mặt trong các dự án phim: Nhất Sinh Nhất Thế, Ngự Giao Ký, Soi Sáng Cho Em, Ngọc Cốt Dao,... Anh được đánh giá là có tương lai rộng mở với gương mặt đậm chất điện ảnh, vẻ đẹp cổ điển như các tài tử Hong Kong xưa.