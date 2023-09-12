'Dương Tiễn' của Phong Thần Tam Bộ Khúc sắp sửa 'nên duyên' với Mạnh Tử Nghĩa trong Cửu Trọng Tử?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cửu Trọng Tử đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Thử Sa và Mạnh Tử Nghĩa đóng vai nam nữ chính cho dự án này. Nhiều khán giả ủng hộ cả hai đóng chính dự án này vì visual mãn nhãn của cả hai, hứa hẹn sẽ có sự án bùng nổ khi lên sóng.

Thử Sa từng gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, động tác võ thuật đẹp mắt, gương mặt mang nhiều nét giống tài tử Kim Thành Vũ. Gần đây, vai diễn Dương Tiễn của anh chàng trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Bên cạnh đó, Thử Sa còn gây chú ý khi có tài cưỡi ngựa bắn cung, nam diễn viên còn thành thạo quyền anh, đấu kiếm và tán thủ. Anh chàng cũng từng góp mặt trong các phim như Nhất Sinh Nhất Thế, Ngự Giao Ký, Ngọc Cốt Dao,... Nam thần được đánh giá là có tương lai rộng mở với gương mặt đậm chất điện ảnh, vẻ đẹp cổ điển như các tài tử Hong Kong xưa.

Là một trong những tiểu hoa nổi trội thuộc lứa 95, Mạnh Tử Nghĩa có khởi đầu thuận lợi bậc nhất. Vai diễn trong Võ Thần Triệu Tử Long và nhất là Mục Niệm Từ của Anh Hùng Xạ Điêu 2017 chính là "quả ngọt" đầu đời của cô. Đáng chú ý, Mạnh Tử Nghĩa từng góp mặt trong bom tấn Trần Tình Lệnh (Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác đóng chính). Trong phim, cô đóng vai Ôn Tình - y sư đứng đầu Ôn thị và là mỹ nhân xinh đẹp nhất phim.

Suốt sự nghiệp của mình, Mạnh Tử Nghĩa luôn chỉ ghi điểm qua vai phụ trong phim lớn, ngược lại đóng chính thì không nổi bật. Điểm cộng của Mạnh Tử Nghĩa nằm ở nhan sắc, khi từng nhiều lần lấn át cả mỹ nhân khác như Yoona hay Angelababy trong cùng khung hình.

Cửu Trọng Tử được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi. Nội dung kể về nữ chính Đậu Chiêu, thuở niên thiếu đã mất mẹ, trải qua biến cố gia đình, vận mệnh trêu ngươi đã hoàn toàn mất lòng tin đối với tình người và mối quan hệ tình thân trong gia đình. Nàng đấu với mẹ kế, bảo vệ gia sản, trốn tránh ở tại điền trang hẻo lánh, tìm tòi học hỏi, tự mình cố gắng bảo vệ bản thân.

Đêm mưa lớn, Đậu Chiêu và Tống Mặc - người cải trang thành thương nhân đã gặp nhau tại trang trại, nàng dùng trí tuệ của mình để bảo vệ đứa trẻ mồ côi thuộc dòng dõi Đinh Quốc Công. Số phận của hai người vì thế gắn chặt với nhau.

Xuất thân trong giai đình quan lại, Tống Mặc chìm sâu vào những bí ẩn của gia đình. Đậu Chiêu cũng gặp phải tin đồn trao đổi hôn nhân dưới sự hãm hại của mẹ kế. Hai người quyết định kết hôn để thành lập một liên minh, cùng chung hoàn cảnh khó khăn. Họ đã từng nghi ngờ lẫn nhau và bây giờ họ lại đang giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, chống lại mưu kế. Từ đó cả hai người họ dần dần hiểu nhau và quý mến nhau hơn, trở thành tri kỷ.