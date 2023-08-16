Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình

Sao quốc tế 16/08/2023 15:30

Hai diễn viên chính của "Chuyện Kể Hoa Lưu Ly" là Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê hợp tác trong quảng cáo Thất Tịch của Ralph Lauren.

Trong loạt ảnh hợp tác trong quảng cáo Thất Tịch của Ralph Lauren, cặp đôi của Chuyện Kể Hoa Lưu Ly - Mạnh Tử Nghĩa Từ Chính Khê khiến fan hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình vì phản ứng hóa học quá đỗi bùng nổ. 

Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 1Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 2Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 3Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 4

"Chuyện Kể Hoa Lưu Ly" bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình Tạo Tác Thời Quang của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Với nội dung là câu chuyện về Hoa gia mấy đời trung lương, bất kể trai gái đều lấy việc bảo vệ nước nhà làm đầu, thế lực Hoa gia ngày một lớn mạnh nhờ chiến công hiển hách, dù tận trung mấy đời vẫn bị các đại thần nghi ngờ. Để làm yên lòng bá quan văn võ triều đình, Hoa Lưu Ly được hoàng đế phong làm quận chúa và triệu hồi về kinh đô nhằm nắm giữ con tin để Hoa gia an phận, phòng ngừa vận nhất.

Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 5

Hoa Lưu Ly chính là con gái của Hộ quốc Đại tướng quân, từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, từ trước đến nay luôn sống tuỳ tiện phóng khoáng nên khi về kinh để đảm bảo an toàn, nàng giấu đi bản chất thông minh, luôn giả vờ là nữ nhi yếu đuối, bệnh tật quấn thân. Ở đây Hoa Lưu Ly gặp Thái tử Cơ Nguyên Tố. Bộ phim quy tụ nữ chính là quận chúa Hoa Lưu Ly thích giả bệnh, nam chính lại là thái tử thích giả ngơ không màng thế sự, nhưng trong xương cốt cả hai đều là những con người xảo quyệt, mạnh mẽ, trời sinh một cặp, làm cho phim thêm sinh động hấp dẫn, tạo nên một câu chuyện tình hài hước ngọt ngào.

Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 6Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê bùng nổ phản ứng hóa học trong quảng cáo Thất Tịch, fan couple được dịp 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 7

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, cô xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng là hoa khôi của học viện với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai. Tỷ tỷ Mạnh Tử Nghĩa từng thủ vai Ôn Tình trong Trần Tình Lệnh năm 2019 đã làm mưa làm gió một thời gian. Năm 2023 lại tiếp tục là bộ phim cổ trang thủ vai Hoa Lưu Ly. 

Từ Chính Khê sinh năm 1985, xuất thân là người mẫu. Anh sở hữu ngoại hình cao ráo, bộ mặt điển trai, có phần lạnh lùng. Từ chính Khê có lối diễn xuất thu hút, đã từng làm nên tên tuổi ở rất nhiều bộ phim như Vệ Tử Phu.

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