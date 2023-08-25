Mạnh Tử Nghĩa 'đón gió thu' bằng bộ ảnh đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khiến CĐM mê mệt

Sao quốc tế 25/08/2023 22:55

Được mệnh danh là “hoa khôi Bắc Ảnh”, Mạnh Tử Nghĩa nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp. Trong bộ ảnh mới đây, nữ diễn viên lại càng chức minh được sắc vóc ấn tượng của mình.

Mạnh Tử Nghĩa là 1 trong những nàng tiểu hoa thuộc thế hệ 95 có khởi đầu thuận lợi bậc nhất làng giải trí hoa ngữ. Khi theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhan sắc nổi bật đã giúp Mạnh Tử Nghĩa có danh xưng "hoa khôi". Khi ra trường năm 2016, sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa nhận được bước đầu thuận lợi. Vai diễn trong Võ thần Triệu Tử Long và nhất là Mục Niệm Từ của Anh hùng xạ điêu 2017 chính là "quả ngọt" đầu đời của cô.

Mạnh Tử Nghĩa 'đón gió thu' bằng bộ ảnh đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khiến CĐM mê mệt - Ảnh 1Mạnh Tử Nghĩa 'đón gió thu' bằng bộ ảnh đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khiến CĐM mê mệt - Ảnh 2

Nhanh chóng được chú ý, thế nhưng hàng loạt sóng gió bắt đầu ập đến với cô nàng kể từ khi cô góp mặt trong bom tấn đam mỹ Trần Tình Lệnh. Trong phim, cô đóng vai Ôn Tình - y sư đứng đầu Ôn thị và là mỹ nhân xinh đẹp nhất phim. Tuy chỉ là nhân vật phụ trong truyện nhưng lên phim, đất diễn của Ôn Tình được tăng lên đáng kể, và đây là khi tranh cãi bắt đầu nổ ra.

Mạnh Tử Nghĩa 'đón gió thu' bằng bộ ảnh đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khiến CĐM mê mệt - Ảnh 3

Nhiều khán giả đã chỉ trích ekip của bộ phim, đặc biệt nhắm vào Mạnh Tử Nghĩa khi nhân vật Ôn Tình có nhiều đất diễn, ngang với nam chính và suýt nữa biến phim thành ngôn tình (do được gán ghép với Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến). Nhiều thông tin khi ấy cho biết phía Mạnh Tử Nghĩa cậy giàu, đã dùng tiền mua vai và tăng thời lượng cho nhân vật. Điều này đã khiến danh tiếng của tiểu hoa họ Mạnh bị ảnh hưởng. Về sau, cô còn lên mạng "đốp chát" với anti-fan, khiến sự việc càng thêm khó kiểm soát.

Dù vậy không thể phủ nhận nhan sắc trời phú của cô nàng quá hợp nhãn người hâm mộ đất nước tỷ dân. Trong bộ ảnh chào thu mới đây, nàng Ôn Tình của Trần Tình Lệnh khoe trọn visual đỉnh cao trong thiết kế áo quây, lộ vai trần hờ hững.

Mạnh Tử Nghĩa 'đón gió thu' bằng bộ ảnh đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khiến CĐM mê mệt - Ảnh 4Mạnh Tử Nghĩa 'đón gió thu' bằng bộ ảnh đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khiến CĐM mê mệt - Ảnh 5

Với tone makeup nhấn nhá, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, siêu thực, Mạnh Tử Nghĩa chứng minh danh xưng "hoa khôi" của mình không phải là "hữu danh vô thực".

Được biết, sắp tới đây, Mạnh Tử Nghĩa sẽ đảm nhiệm vai khách mời Hoan Đô Lạc Lan của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp. 

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