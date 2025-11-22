Bé gái 5 tháng tuổi sốt cao, bị cô lập trong lũ được Cảnh sát đưa đi cấp cứu

Trước đó đêm 21/11, do mưa lớn cộng với thuỷ điện xả điều tiết lưu lượng lớn nên nước sông Đồng Nai trên địa bàn xã Cát Tiên 2 dâng nhanh, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều khu vực. Trong đó tại thôn 3, xã Cát Tiên 2, một gia đình có bé gái 5 tháng tuổi đang sốt cao cần được đưa ra khỏi điểm lũ cấp cứu khẩn cấp.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 22/11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan kịp thời đưa một bé gái 5 tháng tuổi bị ho, sốt cao ra khỏi vùng nước lũ xã Cát Tiên 2 đi cấp cứu kịp thời.

Nhận được tin báo của người dân về trường hợp khẩn cấp, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm đã phối hợp cùng dân quân Ban CHQS xã Cát Tiên 2 và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 657 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7) ứng cứu khẩn trương.

Sau đó, các lực lượng đã nhanh chóng sử dụng ca nô và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực ngập sâu, đưa cháu bé cùng bố mẹ ra khỏi vùng bị cô lập.

Ngay khi đến nơi an toàn, bộ phận y tế địa phương đã phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe cháu bé đã cơ bản ổn định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 20/11, anh Nguyễn Viết Lộc (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), phát hiện một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi đang bám vào cành cây, chới với phía sau nhà. Ngay lập tức, anh Lộc cùng Thượng úy Dương Văn Phúc, cán bộ Công an xã Đức Trọng và anh Phan Thanh Dương đã tìm cách tiếp cận hiện trường giải cứu nạn nhân trong lúc nước sông Đa Nhim đang cuồn cuộn chảy rất xiết.

Nạn nhân là một phụ nữ, ngoài 50 tuổi, đã được đưa vào bờ an toàn và chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng kiệt sức.

Người phụ nữ được cứu sống giữa dòng nước lũ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó nữa, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp cận, giải cứu thành công hơn 10 người bị mắc kẹt nhiều ngày tại đèo Khánh Lê, thuộc xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), sau khi tuyến đèo này xảy ra sạt lở đất tại nhiều vị trí, gây chia cắt hoàn toàn quốc lộ 27C, nối Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Đặc biệt, vụ sạt lở đất trên tuyến đèo này vào tối 15/11 đè trúng một xe khách khiến 6 người tử vong, hàng chục người khác bị thương nặng.

Hiện tuyến đèo huyết mạch này vẫn đang bị phong tỏa do nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.