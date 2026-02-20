Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Tâm sự gia đình 20/02/2026 14:24

4 năm sau, tôi tái giá và có cuộc sống hôn nhân mới nhiều niềm vui. Tôi chuẩn bị đón con chung với người chồng hiện tại. Chồng mới rất yêu thương con trai của tôi. Tôi rất tin tưởng và biết ơn anh, cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh.

Tôi và chồng ly hôn sau 3 năm chung sống. Giữa chúng tôi không có người thứ ba xen vào, chia tay là vì quá nhiều mâu thuẫn trong cách sống và nuôi dạy con. Cãi vã càng nhiều thì tình cảm càng chóng tàn. Chồng không níu kéo tôi, tôi cũng đã quá mỏi mệt. Đến một lúc, cả hai quyết định ra tòa ly hôn. Chồng tôi để lại nhà cửa, tài sản cho vợ con, chọn ra đi tay trắng. Sau khi ly hôn chồng, tôi chật vật nuôi con một mình. Nhưng tôi không thấy hối hận vì quyết định này. Nếu đã không thể chung sống, không còn tình cảm thì chia tay là cách tốt nhất.

4 năm sau, tôi tái giá và có cuộc sống hôn nhân mới nhiều niềm vui. Tôi chuẩn bị đón con chung với người chồng hiện tại. Chồng mới rất yêu thương con trai của tôi. Tôi rất tin tưởng và biết ơn anh, cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh.

 

Một hôm, tôi nghe người quen báo tin người chồng cũ vào viện vì bệnh nặng. Vì nghĩ duyên vợ chồng ngày trước, tôi đến thăm chồng cũ. Thấy tình cảnh của anh hiện tại mà tôi thở dài xót xa. Chồng cũ vốn là người khỏe mạnh, cao lớn nhưng giờ vì bệnh tật mà trở nên ốm yếu, nằm liệt giường.

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi đến, chồng cũ đang ngủ. Tôi bất ngờ khi thấy trên tay anh vẫn cầm tấm hình gia đình của chúng tôi ngày trước. Mẹ chồng cũ túc trực bên anh mỗi ngày, kể với tôi rằng sau khi chúng tôi ly hôn, anh sống không vui vẻ nhưng cũng chẳng dám sang thăm tôi. Khi tôi lấy chồng mới thì anh đổ bệnh luôn. Giờ anh muốn gặp con nhưng lại sợ con thấy bố bệnh tật sẽ sợ hãi.

Sau đó chồng tôi tỉnh lại. Anh thấy tôi thì cười rất tươi, giọng yếu ớt nói rằng muốn gặp con. Tôi nghe mẹ chồng cũ nói anh không còn sống được bao lâu, giờ chỉ muốn ngày tháng cuối được có con bên cạnh.

Tôi nghe mà đỏ mắt thương cho chồng cũ. Nhưng tôi không biết có nên để con sang sống với anh không. Vì con của tôi đã nhiều năm không gặp cha, tôi sợ con không quen. Huống hồ, tôi cũng sợ chồng mới sẽ không vui. Tôi nên làm thế nào đây?

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Gia đình đã khá giả hơn nhưng tôi vẫn phụ chồng làm không ngớt tay, vẫn đứng bán khi có thời gian rảnh. Nhưng dù có nhiều tiền hơn, mua cho chồng áo vest đắt tiền, tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như lúc trước. Cũng vì thế mà trông chồng tôi trẻ trung phong độ hơn, còn tôi thì già đi hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Ép con dâu trả lại vàng cưới để mang đi tặng con gái, mẹ chồng "muối mặt" vì câu trả lời quá sắc sảo

Ép con dâu trả lại vàng cưới để mang đi tặng con gái, mẹ chồng "muối mặt" vì câu trả lời quá sắc sảo

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Thắp hương liên tục dịp Tết: Lợi tâm linh, hại sức khỏe?

Thắp hương liên tục dịp Tết: Lợi tâm linh, hại sức khỏe?

Sống khỏe 2 giờ 58 phút trước
Những kiêng kỵ "chuyện yêu" trong dịp đầu năm mới

Những kiêng kỵ "chuyện yêu" trong dịp đầu năm mới

Sống khỏe 3 giờ 0 phút trước
10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng