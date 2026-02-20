Chồng vừa đi khỏi, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì chết lặng trước 'cơn mưa lấp lánh' rơi xuống đầy sàn

Tâm sự 20/02/2026 15:02

Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.

Chồng đi công tác cả tháng rồi, đến hôm đó vẫn chưa về nhà kịp. Nhưng vì một cơn mưa lớn mà trần nhà tôi bị ngấm nước nặng. Tôi không hiểu về việc sửa chữa nhà cửa, nhưng chồng lại chưa về nên đành phải gọi thợ lại sửa. Tôi cũng không nói việc này với chồng, cứ nghĩ là tự mình giải quyết để anh tập trung làm việc.

Thợ đến nhanh chóng, quan sát một hồi thì bắc thang lên sửa chữa. Anh thợ nói tôi giúp anh giữ tháng để anh leo lên xem tình hình. Trần nhà tôi làm bằng gỗ, cạy sửa để xem xét cũng dễ dàng.

Anh thợ cố gắng kéo một thanh gỗ ra, tôi nhìn lên thấy một khoảng trống to trên trần nhà. Vài giây sau đó, tôi hoảng hồn khi thấy những vật tròn tròn, lấp lánh rơi xuống trước mặt mình không ngớt. Đến khi nhìn xuống sàn nhà, tôi đứng hình nhận ra tất cả đều là vàng, là nhẫn vàng!

Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.

Chồng vừa đi khỏi, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì chết lặng trước 'cơn mưa lấp lánh' rơi xuống đầy sàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trở vào nhà, tôi ngây người với số vàng là 20 cây. Đây là căn nhà chính tay chồng tôi xây, anh ấy là kỹ sư xây dựng. Không lý nào chồng tôi không biết về số vàng này. Chỉ có một cách giải thích hợp lý là chính chồng tôi đã cất giấu số vàng này trên trần nhà. Nhưng anh làm sao có được số vàng lớn thế này. Anh còn giấu giếm tôi bao lâu nay.

Tôi và chồng từ ngày lấy nhau đến nay luôn tiêu xài tiền chung. Tiền tôi kiếm được thì lo việc trong nhà, gửi cho hai bên gia đình. Tiền anh kiếm được thì một phần nuôi con, một phần gửi tiết kiệm, hoặc đầu tư. Tôi cứ nghĩ vợ chồng tin tưởng nhau, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Đến hôm nay, tôi thật sự đau lòng và thất vọng vì chồng có quỹ đen, còn giấu vợ từ lâu.

Tôi đang không biết giải quyết thế nào với số vàng này? Tôi cứ im lặng rồi đến một ngày chồng biết mất vàng thì anh ấy cũng chẳng dám hé nửa lời với tôi đâu nhỉ? Hay là tôi cứ hỏi thẳng chồng, biết đâu anh ấy còn có một khoảng tiền lớn nào đó giấu tôi? Giờ tôi phải làm sao đây?

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Chuyện gì đến cũng đến, Nga có bầu khi con trai thứ hai của tôi mới ra đời được vài tháng. Mặc vợ sau sinh cần chồng, tôi lén lút sang chăm Nga bầu bí. Tôi nghĩ chắc vợ tôi biết, nhưng cô ấy cũng chẳng làm gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Ép con dâu trả lại vàng cưới để mang đi tặng con gái, mẹ chồng "muối mặt" vì câu trả lời quá sắc sảo

Ép con dâu trả lại vàng cưới để mang đi tặng con gái, mẹ chồng "muối mặt" vì câu trả lời quá sắc sảo

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Thắp hương liên tục dịp Tết: Lợi tâm linh, hại sức khỏe?

Thắp hương liên tục dịp Tết: Lợi tâm linh, hại sức khỏe?

Sống khỏe 2 giờ 58 phút trước
Những kiêng kỵ "chuyện yêu" trong dịp đầu năm mới

Những kiêng kỵ "chuyện yêu" trong dịp đầu năm mới

Sống khỏe 2 giờ 59 phút trước
10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

Cuộc gọi nhầm từ shipper trên chiếc điện thoại đôi và màn lộ diện "người thứ ba" khiến người vợ tê tái

Cuộc gọi nhầm từ shipper trên chiếc điện thoại đôi và màn lộ diện "người thứ ba" khiến người vợ tê tái

Đêm cuối cùng bên nhau, câu nói thều thào của vợ khiến chồng đổ gục: "Ôm em thêm chút nữa, ngày mai mình không còn cơ hội nữa đâu"

Đêm cuối cùng bên nhau, câu nói thều thào của vợ khiến chồng đổ gục: "Ôm em thêm chút nữa, ngày mai mình không còn cơ hội nữa đâu"

Mẹ chồng cũ dùng khối tài sản khổng lồ để chuộc lỗi với cháu nội, tôi chỉ nói một câu khiến bà chết lặng

Mẹ chồng cũ dùng khối tài sản khổng lồ để chuộc lỗi với cháu nội, tôi chỉ nói một câu khiến bà chết lặng