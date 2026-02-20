Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải 'tái mặt' hối hận vì đã coi thường vợ

Tâm sự gia đình 20/02/2026 14:16

Gia đình đã khá giả hơn nhưng tôi vẫn phụ chồng làm không ngớt tay, vẫn đứng bán khi có thời gian rảnh. Nhưng dù có nhiều tiền hơn, mua cho chồng áo vest đắt tiền, tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như lúc trước. Cũng vì thế mà trông chồng tôi trẻ trung phong độ hơn, còn tôi thì già đi hẳn.

Tôi cùng chồng đi lên từ bàn tay trắng. Lúc quen biết tôi, chồng còn là nhân viên giao hàng chẳng có mấy đồng dư. Cùng hoàn cảnh, tôi và chồng dần cảm thông rồi có tình cảm với nhau. Tôi còn nhớ như in đám cưới ngày đó chỉ đơn sơ hai bên gia đình ăn một bữa cơm đạm bạc.

Lấy nhau được 2 năm thì vợ chồng gom góp chút vốn liếng, mở cửa hàng buôn bán lẻ. Thời gian đó tôi mang bầu con đầu lòng, chồng chở từng thùng hàng đi giao mỗi ngày. Từ những đồng lẻ tích góp từng ngày, vợ chồng tôi đi tìm thêm nguồn hàng, tìm kiếm mặt bằng. Tháng ngày đó gian khổ vô cùng, nhưng tôi tin cả đời mình cũng không thể quên. Vì có chồng có vợ đồng cam cộng khổ, sóng gió bên ngoài mà yên ấm cửa nhà.

 

Khi tôi sinh con thứ hai thì gia đình mới phất lên. Đến giờ đã 10 năm, từ một cửa hàng nhỏ, giờ gia đình tôi đã có một chuỗi cửa hàng ở nhiều tỉnh. Chúng tôi có xe hơi, xây nhà lầu, cho con cái học trường đắt đỏ.

Gia đình đã khá giả hơn nhưng tôi vẫn phụ chồng làm không ngớt tay, vẫn đứng bán khi có thời gian rảnh. Nhưng dù có nhiều tiền hơn, mua cho chồng áo vest đắt tiền, tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như lúc trước. Cũng vì thế mà trông chồng tôi trẻ trung phong độ hơn, còn tôi thì già đi hẳn.

Mọi chuyện cứ ngỡ vẫn bình yên, cho đến khi tôi biết chồng ngoại tình. Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp. Tôi giật mình nhận ra mình chưa từng mua một bộ đồ hiệu nào, đến chiếc túi đắt đỏ chồng tặng cũng không dám đeo trên người.

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải 'tái mặt' hối hận vì đã coi thường vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn quyết định ly hôn chồng.

Trước ngày ra tòa, tôi dạo quanh những cửa hàng trang sức đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng chẳng có nhân viên nào chịu tiếp đón tôi. Vì trên người tôi chỉ là bộ quần áo rẻ tiền cũ kĩ, cùng gương mặt già nua nghèo khó. Chỉ đến cửa hàng cuối cùng, có một nữ nhân viên tốt bụng đã tiếp tôi, tôi nói rằng mình muốn xem bộ trang sức đắt nhất cửa hàng của họ lúc đó.

Lúc cho tôi xem bộ trang sức đó, cô nhân viên đã nói một câu khiến tôi trào nước mắt:

“Trang sức cũng là một phần giấc mơ, là kiêu hãnh của phụ nữ. Giấc mơ của chị là gì?”.

Tôi khóc vì nghe hai từ giấc mơ kia thật xa xỉ. Khi còn trẻ, giấc mơ của tôi chính là tình yêu của chồng. Khi có gia đình, giấc mơ của tôi là hạnh phúc của chồng con. Theo tháng năm, tôi đã không còn hỏi bản thân muốn gì, thích gì và mong ước điều gì. Để giờ khi bị chồng phản bội, tôi nhận ra mình chẳng có gì cho bản thân cả, dù là giấc mơ hay là kiêu hãnh.

Ngày vợ chồng ly hôn, tôi bình thản bước vào tòa. Tôi biết chồng đang nhìn tôi ngỡ ngàng, thậm chí là trố mắt. Đương nhiên tôi biết anh ta đang nhìn bộ trang sức 2 tỷ trên người tôi. Còn có bộ đồ hiệu tôi đã mua, mái tóc tôi đã làm, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Tôi rực rỡ cả một gian phòng như thế thì làm sao anh ta lại không nhìn chăm chú?

Lúc rời khỏi tòa, chồng cũ còn chạy theo tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi lại chẳng thèm liếc mắt một cái, quay lưng đi thẳng. Con đường phía trước sẽ có giấc mơ và kiêu hãnh của người đàn bà ly hôn như tôi, để tìm lại chính mình, để hạnh phúc một lần nữa…

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Thoáng nhìn thấy bạn trai tôi, mẹ tôi có cảm giác anh không phải là người tử tế lắm. Tuy nhiên bà là người lớn và không muốn hiểu nhầm người yêu con gái mình nên vẫn rất chu đáo đón tiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi "rụng rời" thấy bí mật chồng giấu kín dưới đường ống nước

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

Cứ ngỡ "vợ xấu không ai thèm", tôi chết lặng khi nghe tin chấn động từ vợ sau một tháng bỏ về nhà đẻ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Ép con dâu trả lại vàng cưới để mang đi tặng con gái, mẹ chồng "muối mặt" vì câu trả lời quá sắc sảo

Ép con dâu trả lại vàng cưới để mang đi tặng con gái, mẹ chồng "muối mặt" vì câu trả lời quá sắc sảo

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Thắp hương liên tục dịp Tết: Lợi tâm linh, hại sức khỏe?

Thắp hương liên tục dịp Tết: Lợi tâm linh, hại sức khỏe?

Sống khỏe 2 giờ 58 phút trước
Những kiêng kỵ "chuyện yêu" trong dịp đầu năm mới

Những kiêng kỵ "chuyện yêu" trong dịp đầu năm mới

Sống khỏe 3 giờ 0 phút trước
10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi quỵ ngã trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ tay ông bà nội

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng