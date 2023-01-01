Trầm trồ chú cua Cà Mau nặng 1,452 kg được tiêm formol để lưu giữ tiêu bản: có người hỏi mua 40 triệu đồng

Xã hội 01/01/2023 16:32

Được biết, chú cua có giá lên đến 40 triệu đồng và đã được tiêm formol để lưu giữ tiêu bản.

Theo Thanh Niên, đây là chú cua vừa đạt giải tại cuộc thi "Cua Cà Mau lớn nhất - cua Sumo" trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau ngay sau đó, ông Dư Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Hàm Rồng, H.Năm Căn, Cà Mau) đã tặng lại chú cua vừa đạt giải cho Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu (thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Bộ NN-PT-NT).

"Với mục đích bảo tồn và lưu giữ hình ảnh con cua này, tôi tự nguyện tặng con cua cho Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu. Dù trước đó có người hỏi mua với giá 40 triệu đồng", ông Bình cho biết thêm.

Trầm trồ chú cua Cà Mau nặng 1,452 kg được tiêm formol để lưu giữ tiêu bản: có người hỏi mua 40 triệu đồng - Ảnh 1
Chú cua Sumo. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo ông Bình, sau khi cua đạt giải, Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu tiêm formol để lưu giữ tiêu bản cua Sumo. "Sau khi được tiêm formol, cua Sumo được trưng bày tại Ngày hội cua Cà Mau để du khách tham quan chiêm ngưỡng. Tôi sẽ cho bàn giao tiêu bản cua Sumo lại Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu để bảo quản và trưng bày", ông Bình nói.

Trầm trồ chú cua Cà Mau nặng 1,452 kg được tiêm formol để lưu giữ tiêu bản: có người hỏi mua 40 triệu đồng - Ảnh 2
Chú cua từng được hỏi mua 40 triệu đồng. Ảnh: Người Lao Động

Được biết, cua Sumo đã được tiêm formol để xử lý bước đầu, dự kiến khi đưa về Phân viện nghiên cứu sẽ trưng bày và xử lý hóa chất hàng tuần, đảm bảo mẫu vật chú cua Sumo được nguyên vẹn.

Cũng theo Báo Người Lao Động, trước đó, ông Bình mang con cua trên tham gia cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất - cua sumo". Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho ông Bình vì đã sở hữu con cua lớn nhất.

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