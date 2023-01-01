Đà Nẵng: Người dân hốt hoảng phát hiện bộ hài cốt vùi trong đất sâu khi đang đào đất gieo trồng

Xã hội 01/01/2023 14:07

Khi đang đào đất trồng rau, người dân hoảng hốt vì chứng kiến bộ xương nằm dưới đất.

Theo Báo Lao Động, Theo thông tin ban đầu, hai cha con bất ngờ phát hiện bộ xương người khi đang tiến hành đào đất trồng rau trong vực Làng Đại học Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nên trình báo chính quyền địa phương.

Được biết, khu đất trên đã được giải tỏa để thực hiện dự án Làng Đại học, khoảng đất phát hiện bộ xương còn để trống nên người dân tận dụng để canh tác trồng rau.

Đà Nẵng: Người dân hốt hoảng phát hiện bộ hài cốt vùi trong đất sâu khi đang đào đất gieo trồng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Cũng theo Báo Dân Việt, ngay sau đó, lực lượng công an, viện kiểm sát và các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định bộ xương là ngôi mộ vô chủ đã được chôn cất lâu năm.

Hiện hài cốt ngôi mộ này đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định.

 

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