Vụ án rúng động con rể chém cả gia đình nhà vợ ở Hòa Bình: Công an quyết định đình chỉ sau thời gian làm rõ

Xã hội 29/12/2022 19:57

Công an đã ban hành quyết định đình chỉ vụ án hình sự sau thời gian điều tra và làm rõ.

Theo Dân Trí, lấy mẫu xét nghiệm ADN thi thể được người dân phát hiện trong rừng sâu, công an xác định đây chính là hung thủ dùng dao chém cả gia đình nhà vợ, khiến mẹ vợ tử vong. Do đó, cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định về vụ án.

Cụ thể, ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự "giết người" xảy ra ngày 25/8 tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Vụ án rúng động con rể chém cả gia đình nhà vợ ở Hòa Bình: Công an quyết định đình chỉ sau thời gian làm rõ - Ảnh 1
Bùi Văn Phiên. Ảnh: VTC News

Trước đó, ngày 25/8, Bùi Văn Phiên (38 tuổi, trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) đã dùng dao chém bố, mẹ vợ, chị vợ và con trai. Sau đó, Phiên đuổi để chém vợ nhưng bất thành. Bị chém trọng thương, người mẹ vợ tử vong, bố vợ, chị vợ cùng người con trai bị thương phải đi cấp cứu.

Gây án xong, Bùi Văn Phiên bỏ trốn vào rừng sâu. Công an phải huy động hàng trăm chiến sĩ cùng nhiều người dân vây bắt đối tượng nhưng bất thành.

Cũng theo VTC News, trong lúc đi lấy củi trong rừng, người dân ở Hòa Bình phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân huỷ, quần áo giống Bùi Văn Phiên đang bị truy nã.

"Thi thể được người dân phát hiện lúc 10h sáng nay (15/11), đang trong quá trình phân huỷ nặng, chỉ còn xương. Tại hiện trường có giấy tờ tùy thân, quần áo, đồ đạc của Bùi Văn Phiên", lãnh đạo xã Phong Phú thông tin.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả giám định gen (AND) thi thể xác định, tử thi trên chính là Bùi Văn Phiên.

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Lợi dụng nhu cầu việc làm, đối tượng ‘nổ’ có người quen chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng của người dân

Lợi dụng nhu cầu việc làm, đối tượng ‘nổ’ có người quen chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng của người dân

Giới thiệu bản thân mình có người quen làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh với những mối quan hệ lớn, đối tượng đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Bình đình chỉ vụ án con rể chém cả nhà vợ

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 25 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?