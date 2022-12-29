Công an đã ban hành quyết định đình chỉ vụ án hình sự sau thời gian điều tra và làm rõ.

Theo Dân Trí, lấy mẫu xét nghiệm ADN thi thể được người dân phát hiện trong rừng sâu, công an xác định đây chính là hung thủ dùng dao chém cả gia đình nhà vợ, khiến mẹ vợ tử vong. Do đó, cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định về vụ án.

Cụ thể, ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự "giết người" xảy ra ngày 25/8 tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Bùi Văn Phiên. Ảnh: VTC News

Trước đó, ngày 25/8, Bùi Văn Phiên (38 tuổi, trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) đã dùng dao chém bố, mẹ vợ, chị vợ và con trai. Sau đó, Phiên đuổi để chém vợ nhưng bất thành. Bị chém trọng thương, người mẹ vợ tử vong, bố vợ, chị vợ cùng người con trai bị thương phải đi cấp cứu.

Gây án xong, Bùi Văn Phiên bỏ trốn vào rừng sâu. Công an phải huy động hàng trăm chiến sĩ cùng nhiều người dân vây bắt đối tượng nhưng bất thành.

Cũng theo VTC News, trong lúc đi lấy củi trong rừng, người dân ở Hòa Bình phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân huỷ, quần áo giống Bùi Văn Phiên đang bị truy nã.

"Thi thể được người dân phát hiện lúc 10h sáng nay (15/11), đang trong quá trình phân huỷ nặng, chỉ còn xương. Tại hiện trường có giấy tờ tùy thân, quần áo, đồ đạc của Bùi Văn Phiên", lãnh đạo xã Phong Phú thông tin.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả giám định gen (AND) thi thể xác định, tử thi trên chính là Bùi Văn Phiên.

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

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