Ngày 28-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm (lưu động) tại TP Cần Thơ đối với bị cáo Phạm Văn Đỏ (49 tuổi) về các tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giết người. Phiên phúc thẩm được mở do bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin, là bác họ, lợi dụng sự tin tưởng của gia đình, Đỏ đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 5 tuổi rồi ra tay sát hại nhằm che giấu hành vi.

Theo hồ sơ, nạn nhân là bé gái 5 tuổi, có cha mẹ đã ly hôn. Bé ở với cha nhưng thường đến ở nhà bà nội (cách nhà 300 m) cùng với chú, thím. Đỏ là bác họ của bé gái.

HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo do không có tình tiết gì mới. Theo đó, tòa phúc thẩm giữ nguyên hình phạt tử hình đối với bị cáo Đỏ về hai tội danh trên.

Bị cáo Đỏ (áo trắng) trong lúc chờ tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Chiều 17-8-2021, bé ăn cơm tại nhà bà nội. Đỏ qua nhà bà nội của bé uống rượu cùng em họ và một số người khác.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, cả nhóm nghỉ uống rượu. Chú của bé mượn điện thoại của Đỏ để xem hài kịch. Đỏ và bé cùng hỏi thím của bé để Đỏ đưa cháu về nhà cha ruột.

Đến nhà, cha ruột của bé đang uống rượu với khách nên Đỏ cũng vào tham gia đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày thì nghỉ. Đỏ nói với mẹ kế của bé đưa cháu về bên chú thím thì bà này ngăn cản, nói trời đã tối, để cháu ngủ lại rồi mai bà đưa về nhưng Đỏ không đồng ý, vẫn dẫn cháu đi.

Do có ý định giao cấu với bé nên khi dẫn bé đến nhà chú thím thì Đỏ không đưa bé vào nhà mà chỉ mình Đỏ vào. Thấy vợ chồng chú thím của bé đã ngủ, Đỏ lấy điện thoại của mình rồi tiếp tục dẫn bé về hướng nhà của Đỏ.

Sau đó, Đỏ thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Sợ bé kể lại sự việc cho người khác nên Đỏ đưa bé đến khu vực khác, ra tay sát hại, giấu xác vào ruộng lúa gần đó rồi về nhà ngủ.

Hôm sau, sợ có người phát hiện, Đỏ ra ruộng lúa định đào đất chôn xác nạn nhân thì gặp người phun thuốc sâu nên bỏ vào nhà. Đến tối, một người cùng xóm đi bắt cá cạn trên ruộng phát hiện xác nạn nhân nên đã trình báo chính quyền.

Theo kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của cháu bé là ngạt do bùn đất lấp đầy đường hô hấp. Ngoài ra, kết luận còn nhiều nội dung khác…

Xử sơ thẩm vào tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Đỏ 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tử hình về tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tử hình. Hành vi của bị cáo được xem là ‘thú tính’ tạo ra nguyên cớ dẫn cháu bé qua nhà cha đẻ, dẫn về lại nhà chú thím để tránh bị họ cản trở việc Đỏ thực hiện đúng ý định trước đó. Việc này thể hiện trạng thái sức khỏe thể chất, tinh thần thực tế của bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội là bình thường, minh mẫn.

Cũng theo Kiểm sát Online trước đó, một vụ việc “Giết người”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” rúng động cũng xảy ra tại An Giang, đáng nói, người này đã từng chấp hành hình phạt 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” chưa được xóa án tích; ngày 06/11/2021, bị cáo tiếp tục phạm hai tội “Giết người”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Kiểm sát Online

Theo đó, cháu N.T.C.V (sinh năm 2009) mong muốn có được điện thoại di động thông minh để học trực tuyến, nên khoảng 14 giờ ngày 06/11/2021, Trần Phước Tân (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) đã đến nhà, rủ cháu V đi mua điện thoại. Khi V đồng ý, Tân điều khiển xe mô tô chở cháu V về nhà trọ của anh T (tại ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) để quan hệ tình dục.

Khoảng 05 giờ sáng ngày 07/11/2021, Tân chở cháu V đến nhà Đ (là bạn Tân, thuộc ấp Đây Cà Hôm, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) để uống rượu. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi kiểm tra camera an ninh, biết Tân đi cùng với cháu V nên chị T (sống cùng nhà với Tân) đã liên lạc để thông báo cho Tân việc bố mẹ cháu V đang đi tìm con gái.

Do lo sợ cháu V sẽ kể lại việc bị Tân quan hệ tình dục cho bố mẹ, nên Tân đã chở V đến khu vực Núi Két (thuộc ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), rồi dẫn V đến chỗ vắng người, dùng tay bóp cổ V đến chết. Sau đó, Tân lấy xe điều khiển đến khu vực phà Châu Giang, thành phố Châu Đốc. Vừa đến nơi thì bị anh Đ (bố của cháu V) giữ lại và đưa về trụ sở Công an thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân trình báo sự việc.