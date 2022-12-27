Nghệ An: Bị lừa qua số điện thoại, cụ bà ‘xém’ mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng cho kẻ gian may mắn được giải cứu

Xã hội 27/12/2022 16:36

Nghĩ mình vi phạm pháp luật như cuộc gọi trao đổi, cụ bà mang sổ tiết kiệm gần 600 triệu đồng chuẩn bị giao nộp cho kẻ gian thì được ngăn chặn kịp thời.

Theo Báo Công an nhân dân, sáng 26/12, bà L.T.H (SN 1957), công dân xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0795.320.xxx với nội dung thông báo bà H. đã có lệnh bắt của cơ quan điều tra thành phố Hà Nội vì liên quan đến tội phạm rửa tiền. Qua đó các đối tượng yêu cầu cụ phải chuyển toàn bộ số tiền từ 3 sổ tiết kiệm có trị giá 571 triệu đồng qua ngân hàng để phục vụ mục đích phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Nghĩ mình là người phạm tội, nên bà H. đã đi đến ngân hàng để chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng. Đang trên đường đi ra ngân hàng để rút tiền từ 3 sổ tiết kiệm mang tên mình, bà H. chợt nhớ ra đã được lực lượng Công an xã Nghĩa Phúc tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao nên đã rẽ vào trụ sở Công an xã Nghĩa Phúc để trình báo.

Nghệ An: Bị lừa qua số điện thoại, cụ bà ‘xém’ mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng cho kẻ gian may mắn được giải cứu - Ảnh 1
Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Nghĩa Phúc đã giúp bà H không bị mất 3 sổ tiết kiệm gần 600 triệu đồng cho bọn lừa đảo. Ảnh: Công an nhân dân

Tại trụ sở Công an xã Nghĩa Phúc, cán bộ Công an xã đã trực tiếp dùng máy điện thoại của bà H. (khi các đối tượng đang liên lạc) để tiếp tục cuộc trò chuyện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện đây là các đối tượng lừa đảo và yêu cầu bà H. không chuyển tiền cho chúng.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, bà H. gửi lời cảm ơn lực lượng công an xã và cho biết đây là số tiền của các con đi làm ăn xa gửi về để bà mở sổ tiết kiệm.

Thời gian qua, công an các địa phương ở Nghệ An đã liên tục phát tờ rơi, tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho bất kỳ ai qua điện thoại, Internet, tài khoản ngân hàng mà chưa biết rõ về họ.

 

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Từ khóa:   lừa đảo Nghệ An lừa đảo qua mạng xã hội

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