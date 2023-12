Theo Báo Dân Việt, trước sự hoang mang của người dân vì 2 người bị sát hại trong đêm, các điều tra viên của Công an huyện Nghi Xuân và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) quyết tìm ra chân tướng vụ việc một cách nhanh nhất.

Ngay trong đêm, một mũi trinh sát tiếp cận nhà riêng của Bảo nhưng anh ta rời đi từ nhiều giờ trước đó. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, quá trình rời khỏi địa bàn Trần Thế Bảo mặc áo phao màu đen, quần đen, mang theo ba lô đen và đi xe máy hiệu Wave mang BKS: 38N1-018.40.

Đến 10h30 ngày 3/12, tức sau 12 giờ kể từ thời điểm lực lượng chức năng tiến hành truy lùng, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ thành công Trần Thế Bảo khi hắn đang lẩn trốn tại nhà người quen ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà), cách địa điểm gây án khoảng 30km.

Bảo khai, do trước đó bị ông Diện ngăn cản chuyện yêu đương với chị T.A nên gã thù hận và từng gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ giết ông Diện. Sự thù hằn của Bảo lên đến đỉnh điểm khi chị T.A đi lấy chồng.

Đêm 2/12, biết thời điểm này ông Diện thường ở nhà một mình nên Bảo lấy dao nhọn bỏ vào ba lô, mặc áo mưa rồi đi xe máy đến nhà ông. Lúc này, phát hiện ông Diện đang đứng một mình giữa sân, Bảo phóng thẳng xe vào rồi rút dao đâm liên tiếp nạn nhân nhiều nhát. Nghe tiếng động lớn bên nhà chú ruột, anh Phan Văn Hưng ở bên cạnh bèn chạy qua. Tuy nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã bị Bảo dùng dao đâm gục.

Công an bắt giữ, đưa Trần Thế Bảo về trụ sở. Ảnh: Dân Việt

Khi thấy hai nạn nhân bất động, Bảo đã ngắt cầu dao điện lưới rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, gã vứt áo mưa dính máu để phi tang, sau đó đi xe máy ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cũng theo Báo An ninh thủ đô, trong đêm nhiều người đang xem trận bóng đá nổi tiếng, anh Phan Ngọc Chánh hết ca làm việc trở về ngạc nhiên vì thấy nhà mình tối om, nhiều vệt máu ở sân nhà. Đi một vòng quanh sân, anh bàng hoàng phát hiện cha mình cùng người họ hàng là Phan Văn Hưng nằm bất động trong vũng máu. Mặc dù 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên các bác sĩ kết luận là họ đã tử vong từ trước. Vụ việc ngay lập tức được báo lên cơ quan công an và trực tiếp Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, CAH Nghi Xuân cùng công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận chỉ muốn giết một mình ông Diện, việc nạn nhân Hưng xuất hiện là nằm ngoài dự tính và việc hắn ra tay là chỉ để... bịt đầu mối.