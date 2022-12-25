Xúc động người đàn ông không ngại hiểm nguy nhảy xuống hố ga sâu cứu một phụ nữ thoát nạn

Xã hội 25/12/2022 13:48

Người đàn ông không ngại ngần nguy hiểm và địa điểm đã nhảy xuống hố ga sâu cứu nguy một người phụ nữ thoát nạn.

Theo Infonet, nhiều người không khỏi xúc động vì hành động quả cảm của người đàn ông. Trước đó, vào chiều muộn ngày 24/12, người dân sống xung quanh khu vực chợ cá Minh Lộc nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của người phụ nữ dưới cống (hố ga) nên đã lấy gậy, cây sào để tìm kiếm người nhưng bất thành.

Lúc này anh Phạm Hữu Cường (SN 1989, trú xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) đã không ngần ngại nhảy xuống hố sâu để lặn tìm người phụ nữ đưa lên bờ sơ cứu và người dân đưa đi cấp cứu.

“Lúc đó tôi đi mua đồ ở chợ để về tổ chức sinh nhật cho 3 cháu (con anh Cường-PV) khi đang quay xe về thì nghe mấy bác ở chợ kêu la tôi quay lại thì thấy mấy bác trung tuổi đang lấy chân, đòn gánh tìm dưới nước (hố ga). Tôi cũng không biết là dưới đó có người không vì không thấy ai cả, rồi tôi không nghĩ ngợi gì cả mà nhảy xuống lặn tìm kiếm nhưng không thấy” anh Cường kể lại.

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Anh Phạm Hữu Cường cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho các con sau khi cứu được người phụ nữ. Ảnh: Infonet

Do cống nước sâu và không hình dung được như thế nào nên phải mất gần 5 phút sau khi xuống cống lặn tìm thì anh Cường mới tìm được chân người phụ nữ và đưa bà lên trên bờ cùng người dân sơ cứu rồi chuyển bà đi cấp cứu.

“Có người dưới đó mà mình là thanh niên khi thấy xung quanh toàn các ông, bà trung tuổi nên không suy nghĩ gì nhiều tôi liền nhảy xuống cứu người. Gặp ai vào trường hợp đó cũng làm giống tôi thôi chứ không phải riêng mình tôi” anh Cường tâm sự.

Anh Phạm Hữu Cường cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho các con sau khi cứu được người phụ nữ

Hành động đẹp của anh Cường nhận được rất nhiều lời khen và những lời chúc may mắn đối với gia đình anh về lòng dũng cảm không ngại nguy hiểm cứu người từ cộng đồng mạng.

“Cứu bác lên xong thì anh ngồi run ở chợ, mọi người đưa áo, mẹ em đang quạt bánh thì đưa nồi than cho anh ngồi. Nhìn thấy anh run vừa xúc động trước hành động cứu người của anh vừa thương anh bị rét”, một người chứng kiến chia sẻ.

Con trai của người phụ nữ được cứu sống chia sẻ: “Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều nhờ có em mà mẹ anh qua cơn nguy kịch. Chúc gia đình em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn em”.

Được biết, vào thời điểm trên người phụ nữ trên đi vệ sinh không may rơi xuống hố ga và được người dân sơ cứu đưa đi cấp cứu, nay sức khỏe đã ổn định và trở về nhà.

Mới đây, theo Báo Công an, một người đàn ông đang ngồi trên thuyền câu cá phát hiện một người nhảy từ cầu xuống sông tự vẫn. Người này nhanh chóng lái thuyền đến cứu kịp thời.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 20/12, trên sông Cà Ty, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Thời điểm này, người đi đường thấy một người đàn ông đi bộ trên cầu Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết, khi đến giữa cầu thì người này trèo qua thành cầu rồi nhảy xuống sông Cà Ty.

Rất may lúc này có một người đang ngồi câu cá trên thuyền thúng dưới thành cầu phát hiện, đã chèo thúng ra cứu vớt, đưa lên bờ.

Trên cầu, nhiều người tri hô và gọi báo cho công an địa phương đến hiện trường. Người nhảy cầu sau đó xác định là N.T.H (SN 1987, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu, rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều người cảm ơn vì hành động đẹp cứu những người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm.

 

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Từ khóa:   tai nạn tấm lòng đẹp cứu người

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