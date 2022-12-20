Hành tung bí ẩn của người đàn ông ‘ẵm’ cháu bé sơ sinh bỏ đi trên xe ô tô: không chỉ là mua bán?

Xã hội 20/12/2022 18:26

Đối tượng có khá nhiều dấu hiệu nghi vấn. Hiện công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra, làm rõ.

Theo Báo Công an nhân dân cho hay, qua các biện pháp công tác, trưa 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Dương bế một trẻ sơ sinh khoảng 50 ngày tuổi và thuê ôtô đi về hướng cầu Cổ Chiên qua tỉnh Bến Tre, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre tổ chức đón lõng. Khi đến địa phận xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), lực lượng Công an phát hiện xe nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Hành tung bí ẩn của người đàn ông ‘ẵm’ cháu bé sơ sinh bỏ đi trên xe ô tô: không chỉ là mua bán? - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng phát hiện trên người Dương có nhiều loại giấy tờ như giấy cam kết cho con, biên bản về việc nhặt em bé bị bỏ rơi, giấy chứng sinh có chữ ký và đóng dấu đỏ với dòng chữ “Bệnh viện... TP Hồ Chí Minh”.

Dương được đưa về cơ quan Công an làm việc. Ban đầu, Dương khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng chỉ nhận con về nuôi trên cơ sở tự nguyện giữa người cho và người nhận.

Trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, Dương khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook, đã kết nối và được Nhung đặt vấn đề muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá 20 triệu đồng. Dương đồng ý.

Hành tung bí ẩn của người đàn ông ‘ẵm’ cháu bé sơ sinh bỏ đi trên xe ô tô: không chỉ là mua bán? - Ảnh 2

 

Hành tung bí ẩn của người đàn ông ‘ẵm’ cháu bé sơ sinh bỏ đi trên xe ô tô: không chỉ là mua bán? - Ảnh 3
Bé sơ sinh được trao đổi với giá 20 triệu đồng. Ảnh: Công an nhân dân

Cũng theo Tiền Phong, trưa 4/12, Dương đón xe khách từ TPHCM đến điểm hẹn tại khóm 1, phường 8, TP Trà Vinh để gặp Nhung.

Cùng thời gian đó, Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn điều khiển xe mô tô chở Nhung và 2 con ruột của Nhung (một bé 22 tháng tuổi và một bé 50 ngày tuổi) đến gặp Dương (Tuấn và Nhung sống chung như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn, hai người có thỏa thuận cho con với giá 20 triệu đồng).

Tại đây, Nhung giao bé 50 ngày tuổi cho Dương và Dương đưa Nhung số tiền 18 triệu đồng (Dương xin bớt 2 triệu đồng). Sau đó, Dương thuê xe chở em bé đi TPHCM với ý định bán cho người khác thì bị phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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