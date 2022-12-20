Trước đó, 10h sáng 18/12, nghi phạm Phát điều khiển xe gắn máy lưu thông ở đường Trần Văn Cẩn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú. Phát hiện bé trai 4 tuổi tay đeo vòng vàng, Phát áp sát, kéo lại gần rồi nhanh chóng lột lấy lắc vàng rồi rồ ga phóng đi.

Theo VietNamNet, công an quận Tân Phú đang tạm giữ nghi can trên, là Trần Hồng Phát (29 tuổi, quê Cần Thơ) để xử lý hành vi cướp tài sản.

Cũng theo Báo Công an, sự việc lập tức được nạn nhân trình báo tới CAP.Tân Thới Hòa. Qua xác minh dữ liệu trên camera, bước đầu xác định đối tượng gây án là một nam thanh niên trên dưới 30 tuổi, điều khiển xe mô tô kiểu dáng Hoda Dream II. Thời điểm ra tay gây án, tên này khoác trên mình áo xe ôm công nghệ của hãng Go… Quá trình ra tay cướp vàng của cháu K. diễn ra trong chưa tới 30 giây.

Theo Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSHS CAQ.Tân Phú cho biết, qua xác minh dữ liệu trên camera cũng như đối chiếu với tài liệu trinh sát thủ thập được, bước đầu xác định đối tượng có khả năng là kẻ sống lang thang, chuyên hành nghề trộm cắp vặt để kiếm sống.

Đối tượng làm nghề ăn cắp vặt. Ảnh: Công an

Với những thông tin có được, nhiều mũi trinh sát hình sự đã được tỏa đi nhiều hướng ngay trong ngày 18-12 để lùng tìm tung tích đối tượng. Địa điểm được lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng chính là các khu vực có đông người lang thang sinh sống, tụ tập nhiều xe ôm, người lao động tự do giáp ranh giữa Q.Tân Phú và Q.Bình Tân.

Thông tin của Phát nhanh chóng được xác định. Tuy nhiên, kể từ khi ra tay gây án với cháu K. , y đã không quay về "bến đáp" quen thuộc của mình ở Q.Bình Tân. Đánh giá đối tượng có khả năng rời khỏi địa bàn quen để ẩn náu, công tác truy tìm, đánh bắt đối tượng càng được đẩy nhanh hơn nữa.

Đến trưa 19-12, có tin báo Phát đang xuất hiện tại Q.Bình Tân, lực lượng điều tra đã gấp rút lên đường truy tìm. Đối tượng sau đó đã bị bắt giữ khi đang di chuyển trên chính chiếc xe máy sử dụng để gây án.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được bên cạnh lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng nghiện ma túy, dùng xe đi hành nghề. Ảnh: Công an

Tài sản của nạn nhân bị Phát đánh cắp bước đầu được xác định là một chiếc lắc đeo tay bằng vàng, có giá thị trường khoảng 1,6 triệu đồng. Sau khi cướp được từ bé K. , Phát đã nhanh chóng bán chiếc lắc vàng cho một tiệm vàng trên địa bàn Q.Tân Phú để lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng.

Theo Trung tá Phạm Quốc Tuấn, hành vi của đối tượng Phát gây ra đối với cháu K. trong ngày 18-12 đã đủ cấu thành hành vi “Cướp tài sản” thay vì nhận định tội danh “Trộm cắp tài sản” như một số trang mạng đã thông tin.

Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSHS CAQ.Tân Phú lấy lời khai Phát tại cơ quan điều tra: “Thời điểm vụ việc diễn ra, cháu K. mới chỉ có 4 tuổi 6 tháng, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, chưa đủ nhận thức cá nhân. Đối tượng đã lợi dụng vào đó để ra tay cướp đi chiếc vòng vàng trên tay bé K. Đây là hành vi nguy hiểm, để lại nhiều tác động xấu về mặt tâm lý cho nạn nhân” – Trung tá Phạm Quốc Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn đấu tranh, buộc Phát phải khai nhận thêm một vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra vào ngày 5-12, tại một gia đình trên đường Khuông Việt (P.Phú Trung, Q.Tân Phú). Nạn nhân được xác định là một bé gái 7 tuổi.

Theo chứng cứ thu thập được, vào thời điểm đó, Phát lợi dụng việc chỉ có một mình nạn nhân ở nhà nên đã vờ tiếp cận. Gã xe ôm “đểu” đã lấy lý do muốn mượn điện thoại của nạn nhân để gọi điện về nhà. Sau khi chiêu dụ thành công con mồi, gã nhanh chóng phi ra xe và tháo chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng Trần Hồng Phát khai nhận thêm, hiện bản thân là một con nghiện ma túy lâu năm. Toàn bộ tiền kiếm được từ những phi vụ "ăn bay" bất lương đều được y sử dụng để mua ma túy... phê pha.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với một nạn nhân khác ở Q.Tân Phú cũng do Phát gây ra vào ngày 5-12. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú tiếp tục điều tra, mở rộng.