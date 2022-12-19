Lào Cai: Phẫn nộ đối tượng rủ bé gái qua nhà chơi rồi giở trò đồi bại, khống chế nạn nhân khi bị từ chối

Xã hội 19/12/2022 14:34

Đối tượng đã rủ bạn gái của mình về nhà, giở trò đồi bại nhưng bị từ chối quyết liệt và báo công an sau đó.

Theo Dân Trí, trước đó, tối ngày 1/12/2022, Công an huyện Văn Bàn nhận được đơn trình báo của chị N.T.A. (sinh năm 2007, có hộ khẩu tại huyện Văn Bàn) về việc bị đối tượng Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhà riêng của Nam. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và các nhân chứng có mặt.

Ngày 2/12/2022, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã tới cơ quan cảnh sát điều tra để đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Được biết, chị N.T.A. và Nguyễn Văn Nam quen nhau qua mạng xã hội, đến ngày 1/12, Nam rủ chị N.T.A. về nhà chơi và nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục nhưng bị chị N.T.A. từ chối. Sau đó, Nguyễn Văn Nam đã khống chế và cố để quan hệ nhưng không được.

Lào Cai: Phẫn nộ đối tượng rủ bé gái qua nhà chơi rồi giở trò đồi bại, khống chế nạn nhân khi bị từ chối - Ảnh 1
Nam thanh niên tại cơ quan. Ảnh: Dân Trí

Qua công tác điều tra, xác minh vụ việc và lấy lời khai của Nguyễn Văn Nam cùng người bị hại, ngày 9/12, Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Phàn A Thương - Công ty Luật TNHH Tâm Anh (Hà Nội) chia sẻ trên Infonet cho biết: “Căn cứ tại khoản 1 Điều 142 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì đối tượng Nam có thể bị phạt tù từ 7 - 15 năm”.

Ngoài ra, luật sư Phàn A Thương cũng khuyến cáo: “Từ vụ việc trên thấy rằng cháu A. đã nhẹ dạ cả tin đối tượng mới quen biết trên mạng xã hội. Để tránh xảy ra trường hợp như cháu A., đối với các cháu trong độ tuổi vị thành niên, đặc biệt là các cháu nữ khi sử dụng mạng xã hội cũng như đối với các bậc phụ huynh khi sử dụng mạng xã hội cần lưu ý bảo mật thông tin cá nhân. Các cháu nữ nên suy nghĩ trước khi chia sẻ điều gì trên mạng xã hội thì nên ứng xử văn minh trên mạng, nhận biết các dạng lừa đảo qua mạng.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Văn Bàn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN: 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Ken 2, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi hiếp dâm.

 

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