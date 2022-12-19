Chiếc xe cháy trơ khung khi đậu trong vườn ươm cây ở Bình Phước, nghi do đốt rác.

Theo Báo Tuổi Trẻ, sáng 19-12, Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước đang điều tra vụ xe bảy chỗ cháy trơ khung trong vườn ươm, gây thiệt hại hơn một tỉ đồng.

Thông tin ban đầu, chiều tối 18-12, người dân ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp phát hiện chiếc ô tô bảy chỗ đời mới trị giá hơn một tỉ đồng đậu trong vườn ươm bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Mọi người tri hô và dùng vật dụng tại chỗ lao đến dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bùng phát dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn nên người dân không dám tiếp cận.

Chiếc xe bị thiêu cháy đen. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn khung xương cháy đen gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cũng theo Báo Thanh Niên, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cùng nhau dùng các vật dụng sẵn có để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy quá mạnh, liên tiếp phát ra những tiếng nổ lớn nên người dân không dám tiếp cận quá gần.

Lực lượng chức năng sau khi nhận tin báo cũng đã điều xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, khi lực lượng chữa cháy có mặt, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe, chỉ còn trơ lại khung. Ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra cháy, nghi vấn trước đó có người đã đốt rác, cùng với gió lớn thổi có thể là nguyên nhân khiến vụ cháy xảy ra.

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