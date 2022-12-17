Đại tá Nguyễn Viết Định, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, ông còn nhớ như in vụ việc. Sáng sớm 22/5/1995, đơn vị nhận tin người dân phát hiện thi thể chị N. 35 tuổi, ở bên trong căn nhà cấp 4 ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Cách đó chừng 100 m, họ tìm thấy bé gái 9 tháng tuổi của chị này bị dìm chết dưới mương nước.

Theo Zing News, từ dấu vết thu lại tại hiện trường cùng đầu lọc thuốc lá bị cắn nát, cảnh sát lần ra người em trai trốn trại giam đã sát hại chị gái cùng đứa cháu 9 tháng tuổi để cướp tài sản .

Nhiều người cho biết chị N. ngoài buôn bán tạp hóa, còn cho người dân vay lấy lãi. Nạn nhân có tình duyên lận đận. Chưa kết hôn nhưng chị này đã có 3 người con. Hôm xảy ra sự việc, 2 con lớn sang nhà ngoại, chỉ nạn nhân ở nhà cùng con gái út. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong là do bị siết cổ, còn đứa trẻ bị ngạt nước. Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa lập chuyên án, tung nhiều lực lượng vào cuộc điều tra.

Khi cảnh sát tới nơi, căn nhà cấp 4 của nạn nhân nằm gần quốc lộ 1 (hiện trường vụ án ) có sự xáo trộn, xuất hiện dấu tích của nhiều người khiến việc thu thập vật chứng gặp khó khăn. Vật dụng nằm vương vãi, đồ đạc bên trong có dấu hiệu cạy phá, lục lọi, cùng đôi dép nhựa cỡ 38. Xe máy, nữ trang và tiền của nạn nhân bị mất.

“Khi đến hiện trường, tôi nghi ngờ hung thủ là người quen thân với nạn nhân. Bởi cửa trước bị khóa trái. Cửa hông không bị cạy phá, mà do chính tay người trong nhà mở và tài sản nạn nhân cũng bị lấy đi”. Nhiều trinh sát được tung đi các nơi xác minh các tiệm cầm đồ, địa điểm mua xe cũ trên địa bàn; hướng điều tra như mâu thuẫn trong buôn bán, hiềm khích cá nhân đều được khai thác.

Người đàn ông là nhân tình của nạn nhân và cha của 3 đứa trẻ cũng liên tục bị mời làm việc. Ông này có gia đình riêng, song vẫn lui tới lén lút với chị N. họ lần lượt có 3 người con Về phần vợ ông ta và người dân xung quanh biết việc này, nhưng không ai phản đối.

Cùng với đó, những người nợ tiền và thường lui tới với nạn nhân cũng được khai thác. Tuy nhiên, họ đều chứng minh được thời gian xảy vụ án, cũng như bằng chứng ngoại phạm.

Cũng theo VietNamNet, vụ án tưởng chừng lâm vào ngõ cụt, tổ điều tra phát hiện nhiều mẩu thuốc lá bị cắn nát đầu lọc ở dưới gốc cây sung, gần nơi xảy ra án mạng, trùng khớp với tang vật thu tại hiện trường.

“Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân không hề hút thuốc. Đây là chi tiết, giúp định hướng và bó hẹp lại kẻ tình nghi để tìm hung thủ, phá án.”

Qua tìm hiểu, cảnh sát nhận tin, gần đây mẹ chị N. thường mang thức ăn cho con trai út Phạm Đình Hổ, 22 tuổi, trốn khỏi trại giam, ẩn nấp trong cây sung cổ thụ. Bà cũng cho hay, từ hôm con gái xảy ra biến cố, con trai bà bỏ đi, không liên lạc được.

Phạm Đình Hổ là em trai của nạn nhân, máu cờ bạc, từng trộm tài sản của người thân, nhất là đã lấy trộm chiếc Honda 67 của anh trai đi bán và bị tuyên phạt 18 tháng tù. Tuy nhiên, Hổ đã trốn khỏi trại giam năm trước, chưa rõ tung tích. Các bạn tù cũng nói rằng, Hổ có thói quen cắn đầu lọc thuốc sau mỗi khi rít, mới chịu ném đi. Ban chuyên án lúc này đưa ra nhận định, không trừ khả năng anh ta là hung thủ.

Trinh sát tỏa đi nhiều nơi dò tung tích thì nhận tin quý giá, Hổ đang ở Bình Thuận, làm việc trong một trang trại chăn vịt, liền tìm đến. Tới nơi, chủ trại vịt cho biết, Hổ lấy trộm của ông ta đôi giày, rồi lên sông Lẫy, một địa phương vùng núi sống và có người yêu. Tiếp tục dò xét, cô người yêu của Hổ nói, hai người yêu nhau, tính tới hôn nhân, nhưng sau khi gia đình yêu cầu gặp cha mẹ và về quê của “chồng sắp cưới” thì Hổ đã mất dạng, không liên lạc được.

Cùng với đó, tổ trinh sát âm thầm theo dõi mọi biến động tại nhà của Hổ. Trưa 2/6/1995, Hổ đội mũ lụp xụp, bước vào vào sân nhà để thăm mẹ ở xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, cảnh sát lập tức khóa chặt vòng vây; chiếc còng số 8 ập vào khóa chặt tên này, sau 10 ngày sát hại mẹ con bé gái.

Theo Đại tá Định, bước đầu Hổ chỉ thừa nhận vượt ngục, đánh bạc, trộm cắp. Anh ta quanh co, chối tội, rồi nói rất yêu thương mẹ con chị gái và bày tỏ căm phẫn kẻ đã gây án.

Lúc này, điều tra viên đưa ra những vật chứng thu thập tại hiện trường, Hổ thể hiện sự bồn chồn, sợ hãi, mặt biến sắc thừa nhận là hung thủ sát hại mẹ con chị N. để cướp tài sản. Đúng như dự đoán của ban chuyên án, vụ án có liên quan đến Hổ sau khi gã thú nhận tội lỗi của mình sau 10 ngày gây án.