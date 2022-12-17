Xót xa mẹ đơn thân bán hàng rong khắp phố chăm con bại não: ngoài 30kg vật xuống ốm thì ai lo’

Đăng tải trên Báo Dân Trí, chị Đinh Thị Liên (thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) hiện đang ở trọ tại cổng Bệnh viện Nhi TW. Theo những người cùng khu trọ kể lại, chị Liên đưa con đi điều trị đã 2-3 năm nay, hoàn cảnh éo le của chị, ở đây ai cũng biết. Sống cảnh không có chồng, ngày ngày chị đi bán hàng rong với những bông tăm, bật lửa, giẻ rửa bát… để kiếm chút tiền chữa bệnh cho con trai bị bại não .

Lúc sinh Hiếu, chị ngỡ tưởng có được cậu con trai sau này dựa vào nhưng không ngờ sau những biểu hiện bất thường của cậu bé, chị bế con đi khám thì mới tá hỏa biết con bị căn bệnh bại não phải nhập viện điều trị ngay.

Thân hình nhỏ thó và đen nhẻm, chị ngồi thụp xuống nền nhà trọ, mệt mỏi và bắt đầu nhai rệu rã. Chị tâm sự mới bán được 70 nghìn đồng khi cõng con qua phố hôm nay, chị bộc bạch: “Chị lên trên này chữa bệnh cho con cũng mấy năm rồi, lúc xin được rửa bát thuê cho mấy hàng phở ở đây thì đi, còn chủ yếu là đi bán hàng rong thế này vì còn cõng con đi được, chứ không nó khóc lắm" - chị Liên tâm sự.

Chị Liên tâm sự một hồi, hai hàng nước mắt cũng đã bắt đầu lăn dài xuống má. Căn nhà trọ loang loáng ánh điện trong đêm, héo hắt rọi xuống chỗ chị ngồi.

Người mẹ chăm con bại não. Ảnh: Dân Trí

Kể về việc chị Liên đi làm, chị Bùi Thị Lan (người nhà đi chăm con bệnh ở cùng khu trọ với chị Liên) cho biết:

"Mấy lần em nó đang rửa bát thì phải chạy về vì thằng bé Hiếu quấy khóc, gào thét khi không thấy mẹ, vì thế mà hai mẹ con thường cõng nhau đi bán hàng rong là chủ yếu. Chúng tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của em ấy vì người gầy còm, ngoài 30kg thế kia, nếu mà vật xuống ốm thì không biết lấy ai lo cho thằng bé Hiếu".

Thương mẹ con chị Liên, những người trong xóm trọ cũng thi thoảng mang qua cho Hiếu bát cháo hay suất cơm từ thiện vì chị Liên bận đi làm, có nhiều hôm không lấy được. Cũng nhờ những suất cơm cháo ấy mà mẹ con chị mới cầm cự được qua ngày, chứ nếu không thì…

Bé trai 9 tuổi, nhỏ thó như em bé mới lên 5. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, chia sẻ trên VietNamNet, một nghịch cảnh đau thương không kém khi mẹ đơn thân chăm ba người con bại não, thận hư, bướu cổ.

Gia đình chị Thiện vốn là hộ nghèo “bền vững” ở địa phương. Hồi đầu năm, để có tiền cho con trai đi chưa bệnh, chị Thiện phải bán 2 con bò được 25 triệu đồng. Đó vốn là kế sinh nhai của mấy mẹ con chị, từ tiền vay của ngân hàng chính sách. Ấy vậy mà giờ phải bán đi để cho con chữa bệnh, bởi chị đã lâm vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác. Người thân đều khó khăn nên không giúp được đồng nào.

Khi ấy, đứa con út là Lê Thìn Đông Nhựt còn chưa kịp chào đời, con trai cả bị bại não, trí tuệ cũng chỉ như một đứa bé chưa có nhận thức. Cuộc sống cực khổ và áp lực làm mẹ khiến năm 38 tuổi, chị bị rối loạn tiền đình nặng, phải dắt 3 con vào nương nhờ nhà chùa ở quê Bình Thuận.

Hoàn cảnh đáng thương mẹ con chị Thiện. Ảnh: VietNamNet

Cuộc sống bộn bề, chị vẫn phải tranh thủ đi làm mướn để kiếm tiền nuôi các con. Những ngày Đông Nhựt đi học, con trai bại não được chị gửi gắm nhờ mẹ đẻ chăm giúp. Bà cụ hơn 70 tuổi, tay chân đã chậm, mắt cũng mờ. Vì vậy, chị Thiện buộc phải lên chùa xin cho con gái thứ 2 về nhà để tiện trông nom anh trai. Con bé khi đó đã 10 tuổi, học đến lớp 4, nhưng vì chị tự đưa con về, chẳng kịp làm thủ tục chuyển trường nên phải học lại từ lớp 1.

Người mẹ bất hạnh tự nhận thấy cơ thể mình cạn kiệt sức lực. Bản thân bị bệnh nhưng vẫn cố gắng lo cho đứa con bệnh nặng trước.

Theo Sức khỏe và đời sống, bệnh bại não là một rối loạn ảnh hưởng đến trương lực cơ, sự vận động của các cơ và khả năng phối hợp và vận động chủ động. Bệnh bại não do tổn thương tế bào não gây nên, sự tổn thương có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai, khi sinh hay những năm đầu đời. Các tế bào não bị tổn thương dẫn đến rối loạn vận động trong bệnh bại não thường kèm theo những rối loạn về thị lực, sức nghe, ngôn ngữ, lời nói, khả năng học tập của trẻ. Tùy theo vùng tế bào nào trên não bị tổn thương mà có ảnh hưởng tới chức năng tương ứng.

Trẻ cần được chăm sóc phối hợp với sự kết hợp của bác sĩ điều trị, nhân viên vật lý trị liệu, giáo viên, nhân viên công tác xã hội.

Điều trị bằng nội khoa, phẫu thuật và phục hồi chức năng giúp cải thiện sự phối hợp động tác cơ và dây thần kinh, phòng ngừa hoặc làm giảm tối thiểu các rối loạn chức năng.

Ở những trẻ bại não trưởng thành: giáo dục, tư vấn, các chương trình giải trí, được đến trường, cơ hội việc làm, hòa nhập cộng đồng, nhu cầu thiết yếu như đối với người trưởng thành bình thường, xây dựng gia đình và cuộc sống riêng.

Các bà mẹ cần được phát hiện và điều trị các bệnh mạn tính, các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục - tiết niệu, tiêm phòng bệnh Rubeol trước khi mang thai. Tránh tiếp xúc tia phóng xạ, dùng thuốc và các chất kích thích trong quá trình thai nghén. Người mẹ phải khỏe mạnh trước lúc thụ thai, chăm sóc trước sinh tốt, chế độ dinh dưỡng đầy đủ để tránh đẻ non tháng, thấp cân. Bảo vệ trẻ không bị các bệnh nhiễm trùng và chấn thương sọ não.