Tiếng gào khóc bi ai xót xa nam sinh viên không may gặp nạn khi đi thực tế khiến nhiều người ngậm ngùi, thương cảm

Xã hội 16/12/2022 15:54

Trong lúc đi thực tế dọc bờ biển, nhóm sinh viên xuống tắm nhưng không may gặp sóng lớn, một em sinh viên đã bị cuốn mất tích, tử vong sau đó.

Những ngày gần đây, thông tin chàng trai đã mất khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sinh - li - tử - biệt vốn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Dẫu biết là vậy nhưng có những cuộc chia li đột ngột khiến người ta đau đớn đến tột cùng.

Chia trẻ trên Saostar, mới đây, người thân cận của nam sinh đã không giấu nổi những đau đớn, đăng tải dòng trạng thái kèm clip gào khóc xót xa: “chia tay cũng được, không gặp cũng được. Nhưng xin đừng âm dương."

Tiếng gào khóc bi ai xót xa nam sinh viên không may gặp nạn khi đi thực tế khiến nhiều người ngậm ngùi, thương cảm - Ảnh 1
Nam sinh mất tích trên biển. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, người yêu của bạn nam này đã vô cùng tiếc nuối. Cả hai đã cùng bên nhau nhưng vì duyên số không may lại chẳng thể ở bên nhau. Khoảng cách xa nhất chẳng phải là sự cách biệt về giới mà nhưng điều ngăn cách họ lại là cách biệt âm dương. Lời gào khóc xuất hiện trong đoạn clip vô cùng xót xa: "Anh Hiếu ơi, anh ở đâu anh lên đi, anh bảo thứ 7 em vào đón anh mà. Em vào đón anh rồi đây sao anh còn chưa lên. Anh lên đi em đón anh về với mẹ... Anh có nghe em nói không, anh bảo thương em cơ mà. Sóng to thế này em tìm anh ở đâu bây giờ".

Tiếng gào khóc bi ai xót xa nam sinh viên không may gặp nạn khi đi thực tế khiến nhiều người ngậm ngùi, thương cảm - Ảnh 2
Nam sinh bị sóng cuốn tử vong. Ảnh: Saostar

Chàng trai đã mất được nhắc đến trong đoạn clip trên chính là nam sinh viên bị đuối nước bị đuối nước ở biển Thuận An, TP Huế.

Theo Báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 42 sinh viên cùng một giảng viên đến bãi tắm biển Thuận An, phường Thuận An, để thực tế. Tại đây, có nhóm sinh viên đi dọc bờ biển, trong đó một số xuống tắm đoạn gần bờ nhưng không may gặp sóng lớn nên 2 nam sinh bị sóng cuốn ra ngoài.

Tiếng gào khóc bi ai xót xa nam sinh viên không may gặp nạn khi đi thực tế khiến nhiều người ngậm ngùi, thương cảm - Ảnh 3
Sinh viên tìm thấy khi bị trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: Người Lao Động

Một trong số 2 người gặp nạn đã may mắn bơi được vào bờ. Người còn lại là sinh viên Hoàng Trung H. (SN 2002; quê tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bị sóng cuốn ra xa mất tích. Vào thời điểm các sinh viên này gặp nạn, sóng biển dữ dội vì ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hơn 50 người gồm lực lượng biên phòng, cán bộ, dân quân tự vệ địa phương và người dân nỗ lực vật lộn giữa mưa rét để tìm kiếm một sinh viên mất tích sau khi xuống tắm tại biển Thuận An, TP Huế.

Sáng 6-12, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - xác nhận thông tin người nhà cùng nhà trường đã đến nhận diện và xác định thi thể trôi dạt vào bờ biển ở địa phương là nam sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trụ sở tại TP Hà Nội).

"Sau khi xác định chính xác danh tính nạn nhân, tối 5-12, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để gia đình và nhà trường đưa H. về quê lo hậu sự" – ông Tuấn cho biết.

Được biết, người yêu trong đoạn clip chia sẻ có một mối tình đồng giới đã trải qua nhiều định kiến để đến với nhau.

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Từ khóa:   Huế nam sinh viên đuối nước

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