Đau xót đến người mẹ cũng ra đi mãi mãi, vụ ba con gái đổ xăng ở Hưng Yên: Lời cảnh tỉnh cho những người ở lại

Qua đó, nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến về vụ việc này trên Báo Tuổi Trẻ:

Những ngày vừa qua, thông tin về người mẹ trong vụ việc ba con gái đổ xăng đốt nhà đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù đau lòng nhưng vẫn phải nhắc đến, đây thực sự là bài học để chúng ta nhìn lại mình.

"Cuối cùng máu chảy ruột mềm. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Những giây phút tranh giành, mình cứ coi tự nhiên, sau này chắc chắn mình sẽ được nhiều hơn ban đầu."

“Đất đai là vật ngoài thân, chết rồi đâu mang theo được. Sao người ta tham sân si làm chi mà đến nỗi này. Quá đau lòng!".

Căn nhà gia đình xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Hôm nay xem tin mà buồn cho đạo đức của những người con. Tuy hai người con trong vụ đổ xăng đốt nhà mẹ ruột đã chết nhưng vẫn không đền bù sự thiệt hại về tinh thần. Giờ đây còn cô gái út có thể giày vò ám ảnh suốt đời khi có hành động tàn ác với người mẹ mình."

"Bi kịch của gia đình. Đất chia cắt tình thân. Ra đi rồi có mang theo được gì đâu. Nhìn người mà cảnh tỉnh ta. Chia buồn cùng gia đình!".

Trong hai tháng qua mong chờ phép nhiệm màu cho bà mẹ trong vụ án được tai qua nạn khỏi nhưng nay bà đã qua đời.

Thông tin người mẹ tử vong vô cùng đau xót. Ảnh: Dân Việt

"Xưa gia đình khó khăn, các anh tôi phải nghỉ học sớm để cho tôi được đi học tạm gọi là đến nơi đến chốn. Giờ các anh tôi lao động phổ thông thu nhập thấp, tôi lao động có kỹ năng nên thu nhập cũng khá. Thử hỏi làm sao chia tài sản đây, kể cả khi tôi không lấy gì cũng đã "thiệt" cho các anh tôi. Cũng lưu ý rằng, hôm nay mình tranh giành nhau thì khi chết có trối "các con nhớ thương yêu nhau" chúng nó cũng chẳng nghe, chúng nó lấy mình làm gương mà."

Đây là bài học cho những ai quá coi trọng vật ngoài thân. Anh em ruột thịt mà họ cố hơn, bằng mọi giá phải hơn thì thôi mình để cho họ hơn. Anh em trong nhà đâu phải ai cũng cận kề cha mẹ lúc tuổi già như nhau, đâu phải ai cũng góp công sức hình thành tài sản chung của gia đình như nhau. Cứ cho là cha mẹ chưa công bằng đi, công cha mẹ nuôi nấng mình bao năm để ở đâu? Người mất cũng đã mất nhưng để lại nhiều bài học cho những người còn sống.

Hiện trường vụ việc trước đó. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó theo thông tin từ Dân Việt, sáng ngày 14/12, trao đổi với PV Dân Việt, một người thân trong gia đình xác nhận, bà Vũ Thị Đ. (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên) đã qua đời. Theo người thân, bà Đ. tử vong vào rạng sáng cùng ngày sau gần 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũng xác nhận chính quyền địa phương đã nhận được thông tin từ gia đình về việc bà Đ đã qua đời vào thời gian trên sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Hiện gia đình đang đưa bà Đ. đi hỏa táng tại Hà Nội rồi mới đưa di thể về địa phương để tổ chức hậu sự.

Trước đó, anh Đỗ Văn Điển (con trai bà Vũ Thị Đ.) cho biết mẹ anh đã thực hiện vài lần phẫu thuật ghép da, sức khoẻ bà Đ. vô cùng yếu, chi phí điều trị cũng rất tốn kém. Trước đó, 2 người con gái trong vụ việc gồm Đỗ Thị Đ. (con gái đầu - SN 1982) và Đỗ Thị Điểm (con gái thứ hai - SN 1988) đã tử vong do thương tích quá nặng.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 cô con gái của bà Vũ Thị Đ. (SN 1961, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Đ (con gái đầu, SN 1982), Đỗ Thị Đ (con gái thứ hai, SN 1988) và Đỗ Thị Đ. (con gái thứ ba, SN 1990) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ.

Tại đây, cô con gái thứ hai đã đổ xăng xuống nền gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đ. và 3 cô con gái đều bị bỏng phải đưa đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy ước tính khoảng 50 triệu đồng.