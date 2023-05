Theo chia sẻ của anh T., sau khi chị Điểm tử vong, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, rồi mới để gia đình đưa về mai táng. “Cơ quan công an khám nghiệm tử thi là xem vợ tôi có bị tác động ngoại lực dẫn đến tử vong không. Vì trong quá trình chăm nuôi, họ cũng sợ trường hợp người nhà đầu độc nên phải tiến hành khám nghiệm, điều tra. Với trường hợp chị Định cũng vậy”, anh T nói.

“Từ ngày vợ tôi nhập viện đến khi tử vong, gia đình lo viện phí điều trị khoảng gần 300 triệu đồng. Vợ tôi cũng dùng thuốc kháng sinh ngoài rất nhiều. Với chị Định còn chi phí còn ít hơn, mặc dù chị Định phải lọc máu nhiều lần nhưng vẫn không qua khỏi”, anh T. thông tin thêm.

Vào chiều 27/11, gia đình đã an táng cho vợ xong, anh T. mong là 2 con sau này không có gì phải trách bố cả, mọi việc anh đã cố gắng hết sức. Anh cũng cho hay, trước đó, cô con gái được cho là người hiền lành, sống hòa nhã với mọi người xung quanh nhưng tính tình có đôi phần nóng nảy. Chia sẻ trên Báo Dân Việt trước đó, anh T. cho biết, tính của vợ mình không xấu nhưng tâm lý dễ bị kích động, khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát. “Những người thực sự hư hỏng phải cả quá trình dài, khó cải tạo, ở quê cô ấy sống dung dị bình thường nhưng dễ bị kích động. Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua", anh T. nói.

Người mẹ vẫn còn điều trị trong nguy kịch, tiên lượng xấu. Ảnh: Dân Việt

Tôi và vợ tôi đã ly thân, không còn sống với nhau đã 6 năm nay rồi nhưng chúng tôi chưa ra tòa ly hôn. Thi thoảng chúng tôi vẫn tiếp xúc qua lại, nhưng chủ yếu vì các vấn đề liên quan đến con cái. Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ khác, trước mắt là nuôi con, sau rồi tính tiếp”.

"Khổ tâm nhất là con của mình, chúng còn nhỏ, không làm gì sai. Tôi chỉ mong người đời đừng nói ra nói vào làm tổn thương các cháu thôi", anh Nguyễn Văn T. bày tỏ.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi). Những người con này còn mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..

Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách. Thấy vậy bà Đ. liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ. Xác định có dấu hiệu của tội giết người nên công an khởi tố vụ án để điều tra.