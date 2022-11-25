Xét xử bé gái 8 tuổi bị bạo hành: ‘Dì ghẻ’ Quỳnh Trang khóc nấc, thừa nhận hành hạ bé V.A

Xã hội 25/11/2022 11:09

Đứng trước phiên tòa, trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc, thừa nhận hành hạ bé V.A.

Thông tin từ Thanh Niên cho biết, hôm nay (25.11), Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.

Rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND TP.HCM để theo dõi phiên xử. TAND TP.HCM dựng rạp, trang bị màn hình LED để người dân có thể xem trực tiếp phiên tòa.

Thông tin từ Báo VnExpress cho hay, là người đầu tiên bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc, thừa nhận dùng roi, cây kim loại đánh bé V.A, nhốt nạn nhân vào chuồng chó… và hàng loạt hành vi khác trong suốt thời gian dài. 

Giọng chậm, nghẹn, bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng.

Xét xử bé gái 8 tuổi bị bạo hành: ‘Dì ghẻ’ Quỳnh Trang khóc nấc, thừa nhận hành hạ bé V.A - Ảnh 1
Bị cáo Quỳnh Trang tại tòa. Ảnh: VnExpress

Nhà chức trách xác định, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang liên tục đánh bé An. Có lần cô ta không cho An mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. Thái không can ngăn mà còn cùng người tình la mắng, cầm cây đánh con.

Xét xử bé gái 8 tuổi bị bạo hành: ‘Dì ghẻ’ Quỳnh Trang khóc nấc, thừa nhận hành hạ bé V.A - Ảnh 2
2 bị cáo trong phiên tòa. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Khuya 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, đôi tình nhân thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Riêng ngày 22/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé An đã tử vong.

“Bản thân bị cáo không lý giải được hành vi của mình", Trang nói, hai tay bám chặt vào nhau, liên tục khóc nấc.

HĐXX khuyên bị cáo giữ bình tĩnh, trả lời rõ từng câu hỏi.

Xét xử bé gái 8 tuổi bị bạo hành: ‘Dì ghẻ’ Quỳnh Trang khóc nấc, thừa nhận hành hạ bé V.A - Ảnh 3

Nguyễn Kim Trung Thái trong lần ra toà hồi tháng 7. Ảnh: VnExpress

Một số người dân không khỏi bức xúc, chia sẻ trên Zing, “Tôi đi từ lúc 5h để kịp phiên tòa. Tôi thực sự phẫn nộ với 2 bị cáo, mong một bản án nghiêm khắc được tuyên để làm gương cho giới trẻ, không để vụ việc đau lòng như thế này xảy ra thêm lần nào nữa”, bà Diệu Thuận (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) nói.

Nhiều người mang theo hoa cúc trắng và ảnh bé gái đến theo dõi phiên xử. Bà Đỗ Kim Xuyến (Bắc Giang) cho biết thuyết phục các con trước khi một mình bay vào TP.HCM. “Tôi năm nay gần 80 tuổi rồi nhưng chưa thấy vụ án nào rúng động đến thế. Hai bị cáo hành động không thể dung thứ”, bà Xuyến chia sẻ.

Xét xử bé gái 8 tuổi bị bạo hành: ‘Dì ghẻ’ Quỳnh Trang khóc nấc, thừa nhận hành hạ bé V.A - Ảnh 4

 

Xét xử bé gái 8 tuổi bị bạo hành: ‘Dì ghẻ’ Quỳnh Trang khóc nấc, thừa nhận hành hạ bé V.A - Ảnh 5

 

Xét xử bé gái 8 tuổi bị bạo hành: ‘Dì ghẻ’ Quỳnh Trang khóc nấc, thừa nhận hành hạ bé V.A - Ảnh 6
Người dân tại tòa. Ảnh: Zing News

Cáo trạng xác định Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung, Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của chồng. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Thái chửi mắng, bắt bé V.A phải quỳ gối học bài. Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

 

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Hội đồng xét xử bé gái 8 tuổi bác bỏ đề nghị trả hồ sơ lần 2 của luật sư, phủ nhận người cha với tội danh đồng phạm

Như thông tin trước đó, luật sư bảo vệ nạn nhân bị hại đã có đề nghị trả hồ sơ điều tra thêm. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX đã bác bỏ ý kiến trên và cho tiếp tục phiên tòa.

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