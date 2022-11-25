Nam thanh niên đã bắt khẩn cấp đối tượng điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em gây rúng động.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, quen biết nhau qua mạng xã hội, nam thanh niên đã nhiều lần dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay 24/11 cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Quy (ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nghi phạm Trần Văn Quy tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo điều tra ban đầu, Quy có quan hệ tình cảm với em H. (SN 2010, ngụ TP Biên Hòa) thông qua mạng xã hội. Trong khoảng 2 năm yêu nhau, đối tượng Quy đã dụ dỗ em H. nhiều lần vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, mặc dù em H. từ chối nhưng đều bị Quy cưỡng ép, buộc phải làm theo.

Công an điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm này. Ảnh: Công Lý

Đến tháng 7/2022, em H. đã yêu cầu chấm dứt mối quan hệ, nhưng bị Quy đe doạ là sẽ gửi hình ảnh “nhạy cảm” cho gia đình biết. Em H. sợ bị phát hiện nên im lặng, để Quy khống chế, tiếp tục giở trò đồi bại.

Sau đó, gia đình em H. biết sự việc đã làm đơn tố cáo Trần Văn Quy đến cơ quan công an về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, ngoài thừa nhận hành vi, Quy khai có 2 lần chụp ảnh, quay video cảnh 2 người đang quan hệ trong nhà nghỉ, mục đích để khống chế bé gái. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

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