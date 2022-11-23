Thông tin về người đàn ông đánh người phụ nữ tử vong ở Cà Mau: sức khỏe chưa phục hồi, biểu hiện khủng hoảng tâm lý

Xã hội 23/11/2022 09:35

Thông tin về người đàn ông đánh người phụ nữ tử vong ở khách sạn Cà Mau hiện đang được điều trị tại bệnh viện, người này có biểu hiện khủng hoảng tâm lý, sức khỏe bất ổn.

Theo Báo Thanh Niên, liên quan vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, bị can hôn mê phải điều trị và hiện vẫn chưa phục hồi. 

Ngày 22.11, tại cuộc họp giao ban báo chí, thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, bị can Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau, Cà Mau) đang hôn mê, phải điều trị.

Theo thượng tá Kiếm, về tiền sử, bị can Nguyễn Văn Xuân không có dấu hiệu bệnh tâm thần. Từ năm 2019, Xuân và nạn nhân, bà N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, H.Năm Căn, Cà Mau) có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, cả 2 chỉ qua lại, không sống chung như vợ chồng.

Thông tin về người đàn ông đánh người phụ nữ tử vong ở Cà Mau: sức khỏe chưa phục hồi, biểu hiện khủng hoảng tâm lý - Ảnh 1
Vụ hành hung tại khách sạn. Ảnh: VietNamNet

 

“Đến hiện tại, cơ quan điều tra chưa làm việc được với ông Xuân. Bản thân ông Xuân sau khi gây án bị công an giữ thì khủng hoảng tinh thần, liên tục la hét, quậy phá, tiểu tiện mất kiểm soát, không ăn uống trong suốt thời gian bị tạm giữ”, thượng tá Kiếm cho biết thêm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9.11, Xuân và bà T. đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Danh Thị Tươi (P.5, TP.Cà Mau). Đến 8 giờ ngày 10.11, nhân viên khách sạn phát hiện tại một phòng có đánh nhau, tiếng động lớn nên báo lễ tân.

Khi đó, Xuân dùng 1 ghế gỗ đánh bà T. làm gãy ghế, sau đó dùng hai chân ghế tiếp tục đánh nạn nhân. Bà T. mở cửa phòng chạy ra ngoài nhưng Xuân vẫn tiếp tục đánh. Tại hành lang, một người khách trong phòng đi ra can ngăn cũng bị đánh bầm mắt. Một lúc sau, vị khách trên định tiếp tục can ngăn nhưng thấy Xuân hung hãn nên dừng lại.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, bị đánh dã man, bà T. mở cửa phòng chạy ra ngoài nhưng vẫn bị ông Xuân lao đến tấn công. Tại hành lang khách sạn, một người khách đang thuê phòng nhìn thấy vụ việc nên đến can ngăn, nhưng bị ông Xuân đánh bầm mắt. 

Lúc sau, vị khách nói trên định tiếp tục can ngăn nhưng thấy ông Xuân hung hãn nên dừng lại. Lễ tân khách sạn gọi điện báo cho Công an phường. Con trai ông Xuân cũng nhận được thông tin nên chạy đến khách sạn. Khi đến nơi, người con đưa ông Xuân rời khỏi khách sạn. 

Bà T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán đa chấn thương và tử vong sau đó.

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