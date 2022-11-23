Vụ hiệu trưởng bị tố thiếu đạo đức, nhắn tin ‘tán tỉnh’ nữ giáo viên ở Kon Tum: công an đã xác minh đơn trình báo

Xã hội 23/11/2022 10:13

Vụ việc một hiệu trưởng ở Kon Tum bị tố ‘thiếu đạo đức, thiếu tôn trọng giáo viên’ hiện nay đã có thông tin mới.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Công an xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ngày 23-11 đã có kết quả xác minh đơn trình báo của ông L.T.T.A, hiệu trưởng một trường học trên địa bàn, về việc bị vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội.

Trong đơn, ông L.T.T.A cho biết vào chiều 10-10, các giáo viên trong trường thông báo tài khoản Facebook tên là "Huyền My" đăng một bài viết kèm 2 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, làm nhục cá nhân ông. Ông L.T.T.A đã chụp lại bài viết đó và cung cấp cho Công an xã Pờ Ê.

Vụ hiệu trưởng bị tố thiếu đạo đức, nhắn tin ‘tán tỉnh’ nữ giáo viên ở Kon Tum: công an đã xác minh đơn trình báo - Ảnh 1

Bài viết có nội dung tố cáo ông L.T.T.A được công an xác định không có căn cứ. Ảnh: Người Lao Động

Qua xác minh, bài viết từ tài khoản trên đăng tải được ít giờ thì gỡ xuống, không còn xuất hiện trên mạng xã hội. Công an xã Pờ Ê chưa xác định được người sử dụng tài khoản Facebook "Huyền My". Bài viết với nội dung tố cáo nhưng lại không có căn cứ, tài liệu gì để chứng minh các hành vi thiếu chuẩn mực của ông L.T.T.A.

Ông L.T.T.A cũng không biết ai là người đã đăng tải bài viết trên. Các thầy cô giáo trong trường không ai có tài khoản "Huyền My" để đăng tải bài viết này, không ai biết chủ tài khoản đó là ai.

Công an xã Pờ Ê đã làm việc trực tiếp với các thầy cô đang công tác tại nhà trường để xác định ông L.T.T.A có hành vi thiếu chuẩn mực như trong bài viết hay không. Các thầy cô đều xác nhận trong quá trình công tác, ông L.T.T.A không có các hành vi nhắn tin gọi điện quấy rầy, hăm dọa, bắt phải làm theo vì lợi ích của mình.

Vụ hiệu trưởng bị tố thiếu đạo đức, nhắn tin ‘tán tỉnh’ nữ giáo viên ở Kon Tum: công an đã xác minh đơn trình báo - Ảnh 2
Công an đã xác minh vụ việc. Ảnh: Công Luận

Do đó, bài viết với nội dung tố cáo ông L.T.T.A là không có căn cứ, vu khống. Công an xã Pờ Ê đề nghị Đảng ủy, UBND xã và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với giáo viên trên địa bản để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.

Theo thông tin từ Báo Công Luận trước đó, trên mạng xã hội Facebook có xuất hiện dòng trạng thái của tài khoản có tên H.M viết: "Lâu nay, nhà trường thiếu giáo viên để dạy các bộ môn, thầy hiệu trưởng đã kêu gọi các giáo viên về để dạy. Hiện các cô giáo lần lượt ra đi, bỏ về, bỏ việc không dám tiếp tục ở lại dạy. Còn các chị em khác ai cũng trong tâm thế lo lắng sợ hãi vì hành động thiếu văn minh, thiếu đạo đức, thiếu tôn trọng giáo viên, vì lợi ích cá nhân của thầy hiệu trưởng, luôn quấy rầy, nhắn tin gọi điện thoại tán tỉnh, hăm dọa bắt chúng tôi phải nghe theo lời thầy. Hiệu trưởng tổ chức các cuộc nhậu vô nghĩa và chưa quan tâm đến chế độ ưu đãi và bữa ăn cho học sinh”…

Tài khoản H.M còn viết: “Mong rằng thời gian tiếp theo, không biết chú còn sẽ tiếp tục ngồi ghế hiệu trưởng hay không, nhưng cũng chút ít gì đó hi vọng dù ở trường hay ở nhà vui chơi ở đâu chú sẽ thay đổi lại cách nhìn, cách sống và chữa lành cái bệnh hám gái. Đừng làm mất hình ảnh đẹp của nền giáo dục”.

Ngay sau khi xuất hiện bài đăng trên, phòng GD&ĐT huyện Kon Plông đã yêu cầu hiệu trưởng trong bài viết làm giải trình. Người này phủ nhận và cho rằng tất cả thông tin trên là sai sự thật.

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