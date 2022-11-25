Hội đồng xét xử bé gái 8 tuổi bác bỏ đề nghị trả hồ sơ lần 2 của luật sư, phủ nhận người cha với tội danh đồng phạm

Xã hội 25/11/2022 10:44

Như thông tin trước đó, luật sư bảo vệ nạn nhân bị hại đã có đề nghị trả hồ sơ điều tra thêm. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX đã bác bỏ ý kiến trên và cho tiếp tục phiên tòa.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vào 9h15, VKS bắt đầu công bố cáo trạng của vụ án sau khi kết thúc phần thủ tục.

Trước đó, từ 6h30, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ khu vực phía trước TAND TPHCM. Diễn biến phiên tòa cho hay, luật sư đại diện gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái về tội Giết người.

Hội đồng xét xử bé gái 8 tuổi bác bỏ đề nghị trả hồ sơ lần 2 của luật sư, phủ nhận người cha với tội danh đồng phạm - Ảnh 1

2 bị cáo tại phiên sơ thẩm sáng 25/11. Ảnh chụp qua màn hình. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam 

"Kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện mà không sử dụng hồ sơ khám bệnh và thương tích trước đó của bé V.A tại bệnh viện khác", luật sư nêu nhận định.

Luật sư cho rằng cần điều tra thêm vụ án bé V.A bị cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành tới tử vong nên đề nghị tòa trả hồ sơ lần 2.

Tuy nhiên, HĐXX sau khi hội ý đã bác yêu cầu đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, triệu tập giám định viên đến tòa và thay đổi tội danh của bị cáo Thái từ luật sư phía bị hại. HĐXX cho tiếp tục phiên xử.

Hội đồng xét xử bé gái 8 tuổi bác bỏ đề nghị trả hồ sơ lần 2 của luật sư, phủ nhận người cha với tội danh đồng phạm - Ảnh 2
Người dân tại tòa. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện Viện KSND cho biết căn cứ vào kết quả giám định pháp y đã xem xét vết thương cũ, kết luận đây không phải nguyên nhân dẫn tới việc nạn nhân tử vong. 

Có ý kiến cho rằng đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt người liên quan nhưng Viện KSND cũng cho rằng việc vắng mặt này không bị ảnh hưởng. Sau khi hội ý, HĐXX đã đồng quan điểm với Viện KSND nên đã tiếp tục phiên tòa.

Hội đồng xét xử bé gái 8 tuổi bác bỏ đề nghị trả hồ sơ lần 2 của luật sư, phủ nhận người cha với tội danh đồng phạm - Ảnh 3

 

Hội đồng xét xử bé gái 8 tuổi bác bỏ đề nghị trả hồ sơ lần 2 của luật sư, phủ nhận người cha với tội danh đồng phạm - Ảnh 4
Người dân có mặt tại tòa trước đó. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ghi nhận, bị cáo Trang sau thời gian tạm giam da trắng bệch và có biểu hiện mệt mỏi. Được biết đến lúc tòa hội ý, bị cáo vẫn chưa ăn sáng khi hành trình từ trại giam Củ Chi đến tòa bắt đầu từ lúc 5g30 sáng.

Theo Thanh Niên, tình tiết của vụ án đau lòng xảy ra như sau: bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8.2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9.2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7 - 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé V.A vào ngày 22.12.2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

 

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