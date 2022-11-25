Theo hồ sơ, Triệu Quân Sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Bắc, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo tại trại Triệu Quân Sự đã thiếu rèn luyện, tu dưỡng, không cố gắng cải tạo tốt để sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, sáng ngày 25/11/2022 tại Hội trường Trại giam quân sự Khu vực miền Bắc (T974), Tòa án quân sự Quân khu 4 đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với bị cáo Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về các tội “Trốn khỏi nơi giam” và “Tội trộm cắp tài sản”.

Đến ngày 31/5/2022, lợi dụng sơ hở, Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam. Trong quá trình trốn trại, Sự nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể:

Khoảng cuối tháng 5/2022, Sự nảy sinh ý định trốn trại nên chuẩn bị sẵn một đôi giày vải bộ đội và một bộ quần áo mưa của phạm nhân.

Lần thứ nhất, khoảng 02 giờ, ngày 01/6/2022, khi đến địa phận thôn 6, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, Sự trèo qua hàng rào sắt vào sân nhà ông Phạm Đăng L. trộm cắp một chiếc xe đạp vác lên vai trèo ra ngoài. Sự đạp xe đạp vừa lấy được đi trên quốc lộ 217 hướng ra quốc lộ 1A, khi xe đạp bị hỏng Sự vứt chiếc xe đạp này vào bụi cây bên đường.

Triệu Quân Sự lãnh án trốn khỏi trại giam. Ảnh: Tiền Phong

Lần thứ hai, khoảng trưa ngày 01/6/2022, Sự đi đến thôn Kim Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vào nhà anh Vũ Khắc Đ. lấy trộm một chiếc xe đạp của bà Nguyễn Thị L (là mẹ anh Đ), đạp xe ra Quốc lộ 217 hướng đi quốc lộ 1A.

Khi đi đến địa phận thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung xe đạp bị thủng săm không đi được nên Sự dắt xe vào quán sắt vụn nhà ông Lê Văn N. bán được 100.000 đồng. Sau khi có tiền Sự vào quán của bà Hoàng Thị G, ở khu vực gần chợ Vừng mua hai cốc chè thập cẩm hết 20 nghìn đồng. Sau đó Sự đi cắt ngang qua Quốc lộ 1A, qua đường sắt tàu hỏa, cởi chiếc áo mưa màu xanh đen bỏ vào bụi chuối trong vườn nhà người dân ở khu cầu Cừ, thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung ngồi ăn chè tại đây. Ăn xong, Sự quay lại khu vực cổng chợ Vừng thì bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ và bàn giao cho Trại giam quân sự khu vực miền Bắc, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, trong quá trình trốn chạy khỏi trại giam Triệu Quân Sự còn vào nhà một số hộ dân trên địa bàn trộm: Dép nhựa, quần áo, ổi để ăn.

Tại phiên tòa ngày 25/11/2022, bị cáo Triệu Quân Sự khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Triệu Quân Sự nhiều lần bị bắt. Ảnh: Người Lao Động

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo đã có 4 lần trốn khỏi trại giam thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp luật, trong quá trình trốn chạy Triệu Quân Sự đã nhiều lần thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản. Việc trốn trại của bị cáo đã gây nên sự hoang mang, lo sợ của nhân dân trên các địa bàn Sự lẩn trốn. Hơn nữa, hành vi trốn trại của Sự cũng gây tác động không tốt đến tâm lý cải tạo của các phạm nhân khác.

Sau khi nghị án, HĐXX Toà án quân sự Quân khu 4 đã tuyên phạt bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và 3 năm tù “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp mức hình phạt cho cả 2 tội là 6 năm tù.

Tổng hợp với bản án số 02/2020/HS-ST ngày 18/12/2020 của Tòa án quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt là chung thân.

Theo tờ Tuổi Trẻ, tìm hiểu, Triệu Quân Sự đang mang 4 tiền án, cụ thể:

Tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ theo bản án ngày 15-3-2013.

Trốn khỏi nơi giam (lần thứ nhất) theo bản án ngày 26-12-2014.

Trốn khỏi nơi giam (lần thứ hai), cố ý gây thương tích theo bản án ngày 16-6-2016.

Trốn khỏi nơi giam (lần thứ ba), trộm cắp tài sản theo bản án ngày 18-12-2020.

Ngày 31-5-2022, Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam Thanh Hóa và đây là lần thứ tư Sự trốn khỏi nơi giam.

Theo bản án ngày 18-12-2020, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt Sự 6 năm tù về 2 tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt với bản án trước đó, Sự chịu hình phạt chung là tù chung thân.

Tại phiên tòa, Sự không có ý kiến tham gia tranh luận và đồng ý với quan điểm của viện kiểm sát. Nói lời sau cùng, Sự hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được hưởng khoan hồng và trở về nhà.

Cáo trạng thể hiện khoảng 13h30 ngày 3-6-2020, theo kế hoạch lao động cải tạo của trại giam, Sự được trích xuất làm nhiệm vụ phụ bếp ở khu giam cùng với các phạm nhân khác. Đến khoảng 14h20 cùng ngày, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ giám sát, Sự trốn thoát ra ngoài.

Sự vào nhà dân lấy trộm quần áo để mặc rồi tiếp tục chạy về hướng quốc lộ 1. Trên đường tẩu thoát, Sự đã trộm cắp điện thoại di động, xe máy của người dân.

Ngày 4-6, Sự lái xe máy đến đèo Nam Hải Vân thì bị lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đã vứt xe, bỏ chạy trốn lên rừng.

Sự lẩn trốn và đến ngày 18-6 thì bị bắt khi đang chơi game ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Lúc phạm tội, Sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Quân khu 5). Sự có 3 tiền án gồm: tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ; tội trốn khỏi nơi giam; tội trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích.