‘Làm chuyện người lớn’ với em gái của bạn thân nhiều lần, nam thanh niên bị khởi tố

Cảnh sát đã bắt tạm giam, khởi tố nam thanh niên tại Hà Nội để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ Đô cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Tiến, SN 2002.

Theo tài liệu điều tra, Lê văn Tiến và Lê N.V., SN 2002, cùng trú tại xã Vạn Thắng, là bạn thân từ nhỏ. Tiến và V. thường xuyên sang nhà nhau chơi, trong đó có cả em gái V. là Lê Thị U., SN 2007. Tuy nhiên, do lúc đó U. còn quá nhỏ nên Tiến không chơi cũng không hay nói chuyện với U.

Khoảng tháng 8-2022, Tiến kết bạn Facebook với U. và cả hai bắt đầu nói chuyện, tâm sự qua lại. Sau khoảng 1 tuần thì cả hai nảy sinh tình cảm và nhận lời yêu nhau. Trong thời gian yêu đương, Tiến đã 3 lần rủ U. đi nhà nghỉ và cả hai đã có quan hệ tình dục.

Nhà nghỉ nơi Tiến rủ em gái của bạn thân vào "yêu đương". Ảnh: An ninh thủ đô

Lần cuối cùng là vào cuối tháng 10 vừa qua, Tiến rủ U. đi TP. HCM chơi thì cô gái này đồng ý. Cả hai đi taxi xuống Bến xe Nước Ngầm và mua vé xe khách đi vào TP. HCM.

Khoảng 23 giờ ngày 31-10-2022, Tiến đưa người yêu về nhà trọ của mình tại số 81 phố Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM. Tại đây, Tiến và U. tiếp tục quan hệ tình dục với nhau.

Theo thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp Luật, không tìm thấy con gái, gia đình U. đã đến trình báo Công an huyện Ba Vì. Qua điều tra, khoảng 15h ngày 9/11, Công an huyện Ba Vì đã tiến hành điều tra và bắt giữ Lê Văn Tiến.

Tại Cơ quan Công an, Lê Văn Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

