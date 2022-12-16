Quán cà phê không nhận khách dưới 12 tuổi ở Đà Nẵng nhận thêm ý kiến trái chiều: Quyết định quá đáng?

Xã hội 16/12/2022 15:00

Trước đó, khi đăng tải việc ‘không nhận khách dưới 12 tuổi’, quán cà phê đã gây xôn xao, thậm chí làm bùng lên những cuộc tranh cãi.

Theo Tuổi Trẻ, quán cà phê thông báo không nhận khách dưới 12 tuổi vì không có chỗ cho trẻ em chơi, e ngại trẻ gây ảnh hưởng đến những vị khách khác. Nhiều bạn đọc đồng tình với quyết định này, nhưng có bạn đọc lại cho rằng quán làm vậy do 'ghét trẻ em'. Mới đây, đã có thêm những ý kiến trái chiều về quyết định này.

Quyết định quá đáng

Phản ứng trước thông báo quán cà phê không nhận khách dưới 12 tuổi, Nguyễn Trung "chất vấn": "12 tuổi đi cà phê thì đi với cha mẹ. Sao đi một mình được?".

Căng thẳng hơn, bạn đọc tên Thắng viết: "Biết rằng trẻ con hay ồn ào, chạy nhảy... làm ảnh hưởng nhiều người nhưng cấm trẻ con đến quán như vậy thì quá đáng.

Trẻ con thường hiếu động, ngây thơ, lẽ ra phải biết yêu các cháu hơn. Theo tôi thì số người ghét trẻ em chỉ chiếm tỉ lệ vô cùng nhỏ, quán cứ đợi mà xem".

Quán cà phê không nhận khách dưới 12 tuổi ở Đà Nẵng nhận thêm ý kiến trái chiều: Quyết định quá đáng? - Ảnh 1
 

 

Quán cà phê không nhận khách dưới 12 tuổi ở Đà Nẵng nhận thêm ý kiến trái chiều: Quyết định quá đáng? - Ảnh 2
Bài đăng của quán gây xôn xao. Ảnh: Internet

Cũng theo Thể Thao và Văn Hóa, có rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt vấn đề này. Thậm chí, có người còn cho rằng đây là "chiêu trò" PR cho quán. Cũng có không ít ý kiến đã tuyên bố sẽ không bao giờ đến quán cà phê này nữa. Đặc biệt là những khách hàng có con nhỏ.

 "Tôi cho rằng con cái cũng là bản sao từ ba mẹ thôi. Việc cấm trẻ dưới 12 tuổi là phiến diện và coi thường trẻ con. Có nhiều người lớn ý thức chắc gì bằng đứa trẻ lên ba mà" - một người viết lên mạng xã hội.

Trong khi đó, cũng không ít ý kiến ủng hộ quyết định này bởi họ công nhận rằng cũng có những trường hợp trẻ em đến quán làm ồn hoặc nghịch ngợm, gây ra khá nhiều phiền toái cho các vị khách khác cũng như khiến quán khó xử trong cách xử lý.

Anh Minh Thông, một nhân viên kinh doanh, cho biết quán cà phê là địa điểm anh hay làm việc với đối tác. Anh cho biết nhiều lần bị ảnh hưởng vì các cháu nhỏ đến quán nhưng cha mẹ không trông coi, để chạy nhảy lung tung, gây ồn ào. Thậm chí có lần hợp đồng đóng dấu xong bị cháu nhỏ làm đổ cà phê dẫn đến ảnh hưởng tiến độ.

"Thực ra quán không sai, quán có quyền chọn đối tượng khách hàng phù hợp với không gian và tiêu chí kinh doanh của quán. Ngược lại khách hàng cũng vậy. Việc quán thông báo về điều đó một cách rõ ràng và cụ thể cũng hoàn toàn đúng, không ai trách được phần này" - anh Thông nói.

Anh Trần Thanh Lâm, một người từng mở quán cà phê, cho rằng quán nên làm chiếc bảng, nhắc khách có trẻ con trông giữ, tránh ồn ào. "Mình nghĩ thế tốt hơn là cấm. Vì rốt cuộc mục tiêu là giữ được không khí, tránh sự ồn ào" - anh Lâm viết.

Quán cà phê không nhận khách dưới 12 tuổi ở Đà Nẵng nhận thêm ý kiến trái chiều: Quyết định quá đáng? - Ảnh 3
Bài đăng trước đó của quán. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

Được biết, trước đó, vào khoảng tháng 4/2022, quán cà phê này cũng có một bài đăng với lời lẽ nhẹ nhàng hơn, chia sẻ về việc từng có các vị khách nhỏ tuổi làm ồn ở quán gây phiền toái cho khách khác. Vì thế, quán mong các vị phụ huynh cân nhắc khi đưa trẻ nhỏ đến quán, và nếu gây ồn thì có thể quán sẽ ngưng phục vụ đối với bàn đó.

Nhiều bạn đọc cho rằng vấn đề quan trọng nhất là việc dạy con cái ứng xử nơi công cộng.

Một số ý kiến đồng tình đưa ra quan điểm

- "Ủng hộ. Mới 12 tuổi không lo học mà tập tành tụ tập ở quán cà phê là không hợp lý. Quán cà phê chỉ dành cho người lớn, họ uống và bàn chuyện làm ăn. Các em vào sẽ gây ồn ào cho khách lớn, còn ở tuổi 12 nên vào quán trà sữa hay quán chè gì đó hợp lý... Góp ý các em vậy thôi"

- "Người ta mở quán kinh doanh và người ta đưa ra quy định riêng. Có người ủng hộ và người không ủng hộ, ai không ủng hộ thì "next", có gì mà đòi tẩy chay chứ?".

- "Là một người mẹ của một nhóc 6 tuổi khá hiếu động, nhưng cũng là người ưa sự yên tĩnh, mình thấy các bố mẹ nên bớt "nhạy cảm" và cần hiểu rằng có những không gian không dành cho trẻ nhỏ.

Bản thân các con đến những chỗ không dành cho mình cũng sẽ không thấy vui. Chính vì vậy mới dẫn tới chán chường, gây rối, khóc lóc, phá phách để thu hút sự chú ý của cha mẹ, cũng là một cách khác để các con thể hiện rằng các con muốn rời đi, thay đổi không gian.

Mình xác định rất rõ khi đưa con đi chơi, đi với nhóm bạn có con nhỏ thì đến không gian nào và đi một mình, đi với nhóm không đưa con đi cùng thì đi đâu.

Mình ủng hộ quán nói rõ như vậy, mất lòng trước, được lòng sau, họ sẽ có tập khách riêng của họ. Mấy bố mẹ kêu ca như vậy có lẽ cũng chẳng bao giờ đến quán.

Mình là mẹ mà nhiều lúc con nghịch, con quấy, con khóc còn stress, thì mắc gì bắt những người khác phải chịu đựng con cùng mình trong khi đó là nơi người ta tới để thư giãn?".

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