Tuyên Quang: Rúng động người xe ôm mất tích với 6 vết đâm trên cơ thể và sự biến mất bí ẩn của kẻ thủ ác

Xã hội 17/12/2022 09:08

Tên tội phạm sau đó được xác nhận là một người nghiện ma túy, đã có tiền án tiền sự, chưa có việc làm ổn định.

Theo Báo Dân Trí, chiều muộn ngày 30/5/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại bờ đê sông Lô, thuộc địa phận thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương.

Nạn nhân là một nam giới, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương bất thường. Qua nhận định ban đầu, vụ việc có dấu hiệu hình sự của một vụ án mạng.

Tuyên Quang: Rúng động người xe ôm mất tích với 6 vết đâm trên cơ thể và sự biến mất bí ẩn của kẻ thủ ác - Ảnh 1
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an

Ngay sau khi nhận tin báo vụ án, Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành các công tác để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông N.Q.H. (41 tuổi, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Gia đình của người đàn ông này cho biết, ông H. không liên lạc với mọi người từ tối hôm trước. Trước khi rời khỏi nhà, nạn nhân điều khiển một xe máy.

Tại hiện trường, cơ quan chuyên môn tìm thấy 6 vết đâm trên tử thi. Khám xét nơi xảy vụ án, cảnh sát không tìm thấy chiếc xe máy và nhiều tài sản cá nhân của nạn nhân. Nghi vấn lúc này của các trinh sát Công an tỉnh Tuyên Quang là nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản.

Địa điểm xảy ra vụ án khi đó gây nhiều khó khăn cho các cán bộ điều tra. Cụ thể như; khu vực bờ đê rất vắng vẻ, nhiều cây cối, và không có dân cư, vì vậy, vụ việc không có nhân chứng.

Tuyên Quang: Rúng động người xe ôm mất tích với 6 vết đâm trên cơ thể và sự biến mất bí ẩn của kẻ thủ ác - Ảnh 2
Đối tượng bị bắt giữ khi lẩn trốn. Ảnh: Dân Trí

Ngay trong đêm, hàng chục cán bộ công an, trinh sát tỏa đi nhiều hướng, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập chứng cứ. Qua khai thác từ người thân nạn nhân, cảnh sát nắm được thông tin ông H. hành nghề xe ôm. Cụ thể, khoảng 19h ngày 29/5, ông H. rời khỏi nhà sau khi nghe một cuộc điện thoại. Kể từ thời điểm đó, không ai liên lạc được với ông H.

Từ dữ liệu này, lực lượng chức năng nhận định hung thủ có thể là một người quen hoặc một khách cũ của nạn nhân.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thành lập nhiều tổ công tác để rà soát, khám phá vụ án. Trong đó, một mũi trinh sát được cử rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Một mũi khác tiến hành kiểm tra, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn như: Nghiện ma túy, cộm cán, ở trong diện quản lý...

Song song với 2 nhóm trinh sát trên, một tổ công tác khác lại thực hiện nhiệm vụ truy vết chiếc xe máy mang biển kiểm soát 19S1-59xx của nạn nhân và cuộc điện thoại cuối cùng.

Theo Báo Công an, ban Chuyên án nhận thấy nổi lên Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, ngụ tại khu 6, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Giảng là đối tượng nghiện ma túy, đã có 1 tiền án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra trại, không có công ăn việc làm và có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Trong thời gian xảy ra vụ án, Giảng không có mặt tại địa phương và có dấu hiệu bất minh về kinh tế.

10 giờ sáng ngày 1-6-2020, lực lượng chức năng bao vây, ập vào khống chế, đối tượng Nguyễn Tiến Giảng đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang khi đang lẩn trốn tại một người quen tại thành phố Hà Nội. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, Giảng không phản ứng và thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay sau đó, đối tượng được di lý từ Hà Nội về trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang để lấy lời khai.

 

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Từ khóa:   xe ôm gây án tội phạm

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