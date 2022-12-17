Phẫn nộ tài xế xe bán tải đâm 3 người tử vong ở Đà Nẵng: uống rượu khi đang lái xe, đã có tiền án, vô cùng ngoan cố

Xã hội 17/12/2022 16:20

Tại cơ quan công an, đối tượng này vô cùng ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Khi kiểm tra nồng độ cồn, người này có mức độ cao đến 1.288mg/L.

Ngày 17-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

Phẫn nộ tài xế xe bán tải đâm 3 người tử vong ở Đà Nẵng: uống rượu khi đang lái xe, đã có tiền án, vô cùng ngoan cố - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Đối tượng được xác nhận là Trương Vạn Nhật (SN 1995, HKTT thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp môi giới bất động sản) điều khiển lưu thông hướng từ Bắc vào Nam với tốc độ rất nhanh và tông thẳng vào đuôi 2 xe mô tô lưu thông trên đường Quảng Nam cùng chiều đi ở phía trước, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Tuy nhiên, khi công an làm việc với tài xế xe bán tải là Trương Vạn Nhật thì người này lại có thái độ ngoan cố, gương mặt lạnh lùng, hình xăm trổ khắp người, Nhật không thành khẩn khai báo.

Qua kiểm tra nồng độ cồn thì cho kết quả 1.288mg/L, vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Phẫn nộ tài xế xe bán tải đâm 3 người tử vong ở Đà Nẵng: uống rượu khi đang lái xe, đã có tiền án, vô cùng ngoan cố - Ảnh 2
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong 

Cũng theo Tiền Phong, trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 16/12, Trương Vạn Nhật điều khiển ô tô bán tải BKS 43C–25630 chạy với tốc độ cao trên đường Quảng Nam. Khi đến địa phận phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), chiếc xe bất ngờ tông 2 xe máy đi cùng chiều. Cú đâm khiến 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ sự việc.

Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng ngay lập tức ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Trương Vạn Nhật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Trương Vạn Nhật có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích (chịu án phạt tù 6 tháng và chấp hành xong vào tháng 9 năm 2021).

 

Xót xa mẹ đơn thân bán hàng rong khắp phố chăm con bại não: ngoài 30kg vật xuống ốm thì ai lo’

Xót xa mẹ đơn thân bán hàng rong khắp phố chăm con bại não: ngoài 30kg vật xuống ốm thì ai lo’

Hơn 2 năm liền chạy chữa, mẹ đơn thân hàng ngày đều ‘cõng’ con theo bán hàng rong, vất vả cũng không ngừng nghỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng Đà Nẵng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 16 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 46 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 5 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc