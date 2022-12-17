Tại cơ quan công an, đối tượng này vô cùng ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Khi kiểm tra nồng độ cồn, người này có mức độ cao đến 1.288mg/L.

Ngày 17-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người tử vong. Hiện trường vụ án. Ảnh: Người Lao Động Đối tượng được xác nhận là Trương Vạn Nhật (SN 1995, HKTT thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp môi giới bất động sản) điều khiển lưu thông hướng từ Bắc vào Nam với tốc độ rất nhanh và tông thẳng vào đuôi 2 xe mô tô lưu thông trên đường Quảng Nam cùng chiều đi ở phía trước, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Tuy nhiên, khi công an làm việc với tài xế xe bán tải là Trương Vạn Nhật thì người này lại có thái độ ngoan cố, gương mặt lạnh lùng, hình xăm trổ khắp người, Nhật không thành khẩn khai báo. Qua kiểm tra nồng độ cồn thì cho kết quả 1.288mg/L, vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong Cũng theo Tiền Phong, trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 16/12, Trương Vạn Nhật điều khiển ô tô bán tải BKS 43C–25630 chạy với tốc độ cao trên đường Quảng Nam. Khi đến địa phận phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), chiếc xe bất ngờ tông 2 xe máy đi cùng chiều. Cú đâm khiến 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Nhận tin báo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ sự việc. Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng ngay lập tức ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Trương Vạn Nhật để tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, Trương Vạn Nhật có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích (chịu án phạt tù 6 tháng và chấp hành xong vào tháng 9 năm 2021).

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