Sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Khi lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát toàn bộ căn nhà. Lực lượng chữa cháy phát hiện Nguyễn Thế Điểm đang nằm bất tỉnh tại vị trí cách đám cháy khoảng 5m, nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển Hải Phòng.

Theo Báo Kinh tế đô thị trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 8/12, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ hỏa hoạn tại nhà Nguyễn Thế Điểm (SN 1959) và bà P.T.L (SN 1957) ở địa chỉ ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, tổ 10 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Nguyễn Thế Điểm cho biết trong nhà còn 3 người khác là bà P.T.L và vợ chồng ông N.V.L (SN 1963), bà H.T.L (SN 1960) - hàng xóm nhà Nguyễn Thế Điểm - chưa chạy ra ngoài được.

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Đến 15 giờ 30, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường và xác định có 3 thi thể bị cháy gần như toàn bộ nằm tập trung tại khu vực gian phía trong nhà Nguyễn Thế Điểm.

Tiến hành đấu tranh, Nguyễn Thế Điểm khai nhận, vào khoảng 5 giờ ngày 8/12 tại khu vực sân nhà mình, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà P.T.L xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Nguyễn Thế Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng hàng xóm là ông N.V.L và bà H.T.L khi hai người sang can ngăn.

Vì xe máy ở nhà hết xăng nên trước đó, vợ ông Điểm đi mua xăng về để đổ cho đầy bình. Trong lúc vừa nói chuyện với vợ chồng người hàng xóm, bà L. vừa đổ xăng vào xe máy dựng trong nhà.

Lúc này, ông Điểm đang hút thuốc gần đó, không may ném tàn thuốc về phía bà L. khiến lửa bén xăng, bùng cháy dữ dội.

Theo lời kể, ông Điểm may mắn chạy thoát khỏi đám cháy nhưng vì cửa nhà bị khóa nên không kịp thoát thân, sau đó bị ngạt khói, nằm ngất tại chỗ. Sau đó, ông ta may mắn được hàng xóm phá cửa đưa đi cấp cứu.

Mâu thuẫn trong lời khai

Theo Zing News, trước sự việc trên và lời kể lại của nạn nhân, nhiều người cho rằng đây là một vụ hỏa hoạn thông thường và có phần cảm thương cho Nguyễn Thế Điểm bởi người đàn ông này vốn là lao động tự do và cũng đã nhiều tuổi, giờ lại rơi vào cảnh mất nhà, mất vợ. Tuy nhiên, không gì có thể lọt qua những con mắt giàu kinh nghiệm của các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng.

“Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường đã đặt ra nghi vấn đây là một vụ án mạng. Qua khai thác, nhận thấy ông Điểm có những lời khai quanh co", chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự cho biết.

Cứu hộ đám cháy khẩn cấp, trong nhà có 3 người tử vong. Ảnh: Zing News

Bắt đầu từ những chứng cứ tại hiện trường hoàn toàn không phù hợp với lời nói của nạn nhân. Những tình tiết bất thường cùng lời khai mâu thuẫn đã khiến chân tướng kẻ thủ ác lộ diện. Cụ thể, trước ngày xảy ra vụ cháy, ông Điểm và bà L. đã từng xô xát và cãi nhau lớn tiếng đến nỗi nhiều người dân sống gần đó đều biết.

Đây chỉ là căn nhà tạm, nhưng vì sao khi đám cháy xảy ra có tới 4 người lớn, mạnh khỏe lại không có cách mở được cửa để thoát thân? Tại sao 3 thi thể phát hiện trong đám cháy lại nằm ngay ngắn, cùng nằm ngửa và nằm ngay cạnh nhau trong gian nhà trong của nhà Điểm?

Tại sao ngôi nhà lại bị khóa trái cửa khi có hàng xóm sang chơi? Đây là những điểm khiến các điều tra viên phải đặt câu hỏi nghi vấn.

Trong khi, thông tin từ người dân cho biết trước thời điểm đám cháy bùng phát, họ thấy Điểm đi đi lại lại một mình trước cửa nhà với tâm trạng rất nôn nóng. Khoảng 8h sáng, cô con gái riêng của bà L. mang đồ ăn sáng sang cho mẹ nhưng gọi cửa không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy nên quay về vì nghĩ rằng có thể mẹ đi chợ quên mang điện thoại. Đồng thời, Điểm rất quanh co, thái độ bất bình thường.

Vụ cháy khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: VOV

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, chia sẻ: “Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường đã đặt ra nghi vấn đây là một vụ án mạng. Qua khai thác ông Điểm, nhận thấy ông ta có những lời khai quanh co, không thống nhất. Kết hợp các chứng cứ khác, chúng tôi đặt nghi vấn các nạn nhân đã bị Điểm sát hại từ trước đó rồi mới đốt xác phi tang”.

Đấu tranh mất gần một ngày, các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự mới khiến nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 5h ngày 8/12, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà L. xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, vợ chồng người hàng xóm là ông N.V.L. và bà H.T.L. sang can ngăn.

Điểm không chỉ to tiếng với vợ mà còn tiếp tục xô xát với vợ chồng người hàng xóm này. Do bị cả 3 người đánh nên Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu cho đến khi cả 3 nạn nhân gục xuống sân.

Thấy 3 người nằm bất tỉnh trên sân, Điểm đã kéo họ vào trong nhà, rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội.