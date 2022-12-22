Thanh Hóa: Mâu thuẫn khi hát karaoke, người hàng xóm bị chém suýt mất mạng

Xã hội 22/12/2022 09:12

Khi ông H. và hai người bạn đang hát karaoke (dạng loa kéo) thì bị người hàng xóm dùng dao chém vào người.

Theo Báo Công Lý, sự việc diễn ra tại thôn 7, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, ông Lê Công H. (sinh năm 1984) cùng 2 người bạn mang loa kẹo kéo ra trước cổng hát karaoke. Do không chịu được tiếng ồn nên hàng xóm là ông Lê Chí C. (sinh năm 1965) ra nhắc nhở, chửi bới, nhưng những người bạn trên không tiếp thu mà vẫn cố tình hát hò, gây ồn ào và có thái độ thách thức.

Quá bức xúc, ông C. đã ra tận nơi giật micro và đập loa. Hai bên xảy ra xô xát, ông C. về nhà lấy một con dao ra chém trúng vào miệng anh Hà Văn V., khiến anh này bị gẫy 3 cái răng. Anh V. cũng cầm điếu cày đập nhiều phát vào cẳng tay và vai ông C., khiến ông này bị thương được đưa đi bệnh viện.

Thanh Hóa: Mâu thuẫn khi hát karaoke, người hàng xóm bị chém suýt mất mạng - Ảnh 1
Nên có ý thức về việc giữ gìn trật tự. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Người Lao Động, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc xô xát đánh nhau xuất phát từ việc gây ồn ào trong lúc hát karaoke. Cơ quan công an cũng đang thu thập hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Karaoke gia đình, loa kéo với công suất lớn đang trở thành nổi ám ảnh của không ít người, nhất là gia đình có người già, trẻ nhỏ hay đau ốm. Nhiều người thiếu ý thức, hát bất chấp thời gian, âm lượng lớn làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh.

Từ bức xúc vì tiếng ồn trong khu dân cư, không ít vụ xô xát, cự cãi giữa các hộ gia đình đã xảy ra. Và nguy hiểm hơn, nhiều vụ cố ý gây thương tích, đâm chém nhau chỉ vì những tiếng ồn không đáng có không chỉ khiến cho tình làng, nghĩa xóm bị sứt mẻ mà rồi người bị thương, kẻ lâm vào cảnh tù tội chỉ vì một phút không kiềm chế được cơn nóng giận.

 

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