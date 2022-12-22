Xót xa nam cán bộ đang làm nhiệm vụ bị sóng cuốn trôi ra biển, thi thể được tìm thấy sau gần một ngày tìm kiếm

Xã hội 22/12/2022 15:18

Hai cán bộ trong lúc làm nhiệm vụ không may gặp sóng dữ đã cuốn trôi ra biển, mất tích, một người không qua khỏi.

Thi thể của anh được tìm thấy sau gần một ngày mất tích, cách hiện trường hơn 100m. Theo Tiền Phong, ông D. là một trong 2 cán bộ của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tham gia đoàn kiểm tra kè chắn sóng và gặp nạn.

Vào trưa 22/12, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau xác nhận lực lượng biên phòng đã tìm thấy thi thể ông Lê Đình Tiến D. (39 tuổi, cán bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam) vào khoảng 10h sáng nay, cách hiện trường hơn 100m.

Xót xa nam cán bộ đang làm nhiệm vụ bị sóng cuốn trôi ra biển, thi thể được tìm thấy sau gần một ngày tìm kiếm - Ảnh 1
Nam cán bộ mất tích. Ảnh: Zing News

Thông tin nam cán bộ mất tích đã khiến nhiều người xót xa. Theo Zing News trước đó, vụ việc xảy ra ngày 21/12, khi đoàn cán bộ tư vấn thiết kế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đến kiểm tra bờ kè chắn sóng. Đoàn gồm 7 người do ông Nguyễn Kiến Quang Nhã (44 tuổi) làm trưởng đoàn ra bờ kè chắn sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam Hố Gùi, thuộc xã Tam Giang Đông để khảo sát.

Khi đoàn đang kiểm tra thì gặp gió to sóng lớn khiến ông D. và một thành viên khác trong đoàn là ông Phi Đức D. (28 tuổi) rơi xuống biển.

Ông Phi Đức D. sau đó được mọi người cứu vớt, còn ông Lê Đình Tiến D. mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng Tam Giang Tây và Tân Tiến huy động lực lượng, phương tiện phối hợp địa phương và các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân và sau gần một ngày tìm được thi thể nạn nhân.

Theo ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết nhiều ngày qua trên vùng biển Cà Mau có gió to, sóng lớn khiến nhiều người gặp nạn.

 

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