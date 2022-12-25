Thuê bạn trai giả về ra mắt ngày lễ, nào ngờ trong phút gặp gỡ, cô điếng người trước cảnh anh làm phía sau

Mai Thảo (28 tuổi, hiện tại làm việc ở Hà Nội) cho biết: "Mình làm việc cách nhà 50km nên cũng không thể ở mãi trên này được. Tháng nào mình cũng về quê ít nhất 1 lần mà mỗi lần về mẹ với các cô, các thím lại giục nhắc chuyện chồng con. Nhắc nhiều quá cũng thành quen nên mình cứ lì mặt ra, duyên số chưa đến thì biết làm sao được.

Nghỉ lễ là dịp các gia đình quây quần, tụ họp bên nhau. Nhưng đây cũng là dịp khiến các bạn trẻ đang ở độ tuổi kết hôn mà chưa có "đối tượng" phải đau đầu.

Thế nhưng đợt giỗ Tổ vừa rồi bố mẹ gọi mấy chị em nói chuyện nghiêm túc, bắt mình kiểu gì cũng phải lấy chồng trong năm nay vì bà nội mình sức khỏe đã yếu, chỉ có 1 tâm nguyện được ăn cỗ cưới cháu gái".

Câu chuyện muôn thuở nhưng mỗi nhà lại một kiểu gây sức ép khác nhau. Thảo từng nghe bạn bè kể có lần phải đi thuê người đóng giả bạn trai, bạn gái để về ra mắt phụ huynh mà cô không tin. Không ngờ cũng có ngày hoàn cảnh xô đẩy khiến Thảo phải dùng hạ sách này.

Ảnh minh họa: Internet

Trước nghỉ lễ 1 tuần mẹ Thảo gọi điện cho con gái giọng nghiêm trọng: "Mẹ nghe nói mày có bạn trai rồi mà giấu bố mẹ đúng không? Con gái có thì có thời, đừng có mà yêu lung tung, ưng đứa nào rồi đưa về bố mẹ xem cho.

Bố mẹ nhìn người thì cấm có sai bao giờ. Chốt lịch 30/4 này phải đưa nó về đấy không hàng xóm láng giềng toàn nói nhà này vô phúc, có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm, sốt hết cả ruột".

Mẹ Thảo nói 1 thôi 1 hồi làm cô không có cơ hội để phản kháng. Cũng chẳng hiểu bà nghe ở đâu đồn Thảo đã có bạn trai mà không chịu dắt về nhà. Chiều hôm ấy đi cafe với đứa bạn Thảo buột miệng than thở:

- Kể mà kiếm được đứa nào về giới thiệu cho qua cái ải này rồi mấy nữa tìm cách trì hoãn tiếp chứ bố mẹ tôi giục nhiều quá trốn mãi không được!

- Thiếu gì cách, để tôi nhờ ông anh họ, profile ổn lắm, có khi còn không mất tiền ấy chứ. Kiếm real love thì khó chứ người yêu fake có mà đầy.

Nghe bạn nói Thảo cũng xiêu xiêu, quan trọng là dịp lễ này có nhà cô chú Thảo ở trong Nam ra chơi. Bình thường lúc nào bố cô cũng khoe có con gái giỏi giang nên lần này mà mang tiếng ế với cả họ thì Thảo lại bị mắng nhân đôi.

Theo sự sắp xếp của cô bạn, Thảo đã có 1 anh người yêu với giá 1 triệu sáng đi tối về, "full combo" đảm bảo phụ huynh cho 10 điểm.

Đúng ngày hẹn, đến đón Thảo là 1 anh chàng ngoại hình sáng, vừa nở nụ cười đã hút hồn người đối diện. Trên đường về quê cô dặn anh ta vài điều để thể hiện tốt nhất trước phụ huynh nhưng anh ta có vẻ phớt lờ khiến cô có chút khó chịu.

Trong suốt bữa cơm với gia đình Thảo, anh bạn trai được thuê kia thể hiện khá tròn vai. Thậm chí người khó tính như bố Thảo còn tỏ ra "kết" chàng rể ra mặt, cứ bóng gió chuyện cưới xin không cần cầu kì, miễn các con hạnh phúc.

"Rất may là anh ta cũng thông minh nhanh nhẹn, nhớ được vài đặc điểm của mình mới không bị lộ với bố mẹ mình. Mình đã tưởng ngày hôm ấy tất cả đều tốt đẹp cho đến khi anh ta ra về", Thảo kể.

Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng Thảo nghĩ mình đã thoát được ải khó nhưng ánh mắt của bố cô lúc tiễn chàng "rể tương lai" rất khác.

Tối hôm ấy anh bạn trai được thuê mới kể cho Thảo nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông.

- Tôi kể hết với bố em rồi. Tôi cũng chưa lấy 1 đồng nào của em nên không thể tính là tôi làm sai thỏa thuận nhé.

- Kể cái gì, anh kì cục vậy?

- Tôi nói rõ với bố em là em thuê tôi làm người yêu để về ra mắt. Thật sự đã lâu tôi chưa được hưởng không khí gia đình ấm áp vui vẻ như hôm nay. Tôi thấy chúng ta không thể lừa dối bố mẹ như vậy được, tôi cũng không nỡ nói dối những người đã đối đãi tử tế với tôi.

Thảo phát điên sau khi đọc tin nhắn. Cô vứt điện thoại 1 chỗ rồi tìm cách nói chuyện khéo léo với bố mẹ. Bỗng nhiên bố Thảo mặt trầm hẳn xuống, nhấp chén trà rồi thở dài: "Bố không nghĩ là con phải làm đến cách ấy để đối phó với bố mẹ.

Điều bố mẹ cần là nhìn thấy con ổn định cuộc sống, hạnh phúc như bao người khác chứ không phải cứ lao đầu vào kiếm tiền rồi quên hết tất cả. Bố đánh giá rất cao cậu thanh niên con dẫn về hôm nay. Nó đã chủ động thú nhận với bố rồi xin bố hãy hiểu cho những áp lực của lớp trẻ các con.

Nó cũng xin bố đừng trách mắng con vì con là người trưởng thành rồi, con sẽ tự biết điều gì mới phù hợp với mình. Nhưng bố có cảm giác nó có chút tình cảm với con đấy. Bố không biết 2 đứa quen nhau thế nào, hợp đồng thuê mướn ra sao nhưng người đàn ông như thế cũng đáng để tìm hiểu.

Bố mẹ xin lỗi vì đã tạo áp lực cho con. Chuyện hệ trọng cả đời cứ từ từ mà chọn lựa con ạ".

Thảo suy nghĩ khá nhiều về lời bố nói, không ngờ 1 ông bố bấy lâu cô nghĩ cổ hủ mà hôm nay lại mở lòng thấu cảm cho con gái thế.

Thảo về phòng rồi giật mình với lời đề nghị của anh bạn trai fake: "Đằng nào chúng ta cũng cùng cảnh, anh thì không cần thuê em ra mắt bố mẹ nhưng mùng 3 anh đi họp lớp, em đi cùng anh được không, cân bằng thỏa thuận, gia hạn tiếp hợp đồng luôn".

Thảo cười tủm tỉm, đã lâu cô không có được cảm giác nhẹ nhõm như lúc này, coi như cô sẽ tự cho mình 1 cơ hội, biết đâu giả lại thành thật.