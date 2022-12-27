Vụ dùng điếu cày đánh bạn gục tại chỗ vì bị chê không đẻ được con trai: Nạn nhân lên tiếng gây bất ngờ về sự việc

Xã hội 27/12/2022 10:12

Toàn bộ tình huống trong đoạn clip được dàn dựng lại, 2 người đàn ông thực chất đang thực hiện tình huống giả định tại một quán cà phê gây thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo Báo Tri thức và cuộc sống trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h16 ngày 24/12 tại một quán cafe. Hai thanh niên đang ngồi trong quán thì bắt gặp bạn (người đàn ông đội mũ cối) liền gọi vào trò chuyện. Sau khi nghe người đàn ông chia sẻ đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền vì vợ vừa sinh thêm 1 bé gái thì nam thanh niên ngồi bên trái dùng nhiều lời lẽ dè bỉu, chê bai và khiêu khích chuyện anh không có con trai. Không nhịn được cơn tức giận, người đàn ông đội mũ cối liền cầm điếu cày đập mạnh vào gáy nam thanh niên kia khiến anh ta ngã gục xuống đất, nằm bất động.

Người bạn còn lại liền chạy tới ôm lấy người đàn ông đội mũ cối để can ngăn, một nhân viên tại quán cũng chạy đến kiểm tra tình hình và gọi xe cấp cứu.

Vụ dùng điếu cày đánh bạn gục tại chỗ vì bị chê không đẻ được con trai: Nạn nhân lên tiếng gây bất ngờ về sự việc - Ảnh 1
Những người đàn ông mâu thuẫn trong clip. Ảnh: Internet

Sự việc được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Dù không tán thành việc đánh người của anh đội mũ cối, song phần lớn mọi người đều lên án chỉ trích cách hành xử kém duyên, thiếu văn hóa của nam thanh niên chê bạn không đẻ được con trai.

Tuy nhiên, tất cả những gì diễn ra trong đoạn clip chỉ là tình huống dàn dựng. Mới đây, "nạn nhân" bị đánh gục bằng điếu cày đã chính thức lên tiếng nói rõ vụ việc.

Theo Saostar, nam thanh niên đóng vai nạn nhân cho biết, clip gây tranh cãi xuất hiện trên MXH là dàn dựng. Chiếc điếu cày được quấn bằng giấy nên không gây nguy hiểm

Riêng đoạn clip được dàn dựng để cảnh tỉnh những người hay vạ miệng, chê bai người khác đẻ con gái. Anh không bị thương cũng không bị đánh đòn đau bởi, điều cày được quấn bằng giấy, dùng làm đạo cụ để "diễn clip" mà thôi.

Vụ dùng điếu cày đánh bạn gục tại chỗ vì bị chê không đẻ được con trai: Nạn nhân lên tiếng gây bất ngờ về sự việc - Ảnh 2
Vụ việc được xác minh rõ. Ảnh: Saostar

Ngay sau khi thông tin được tiết lộ mạng xã hội một lần nữa khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Theo đó, việc các thanh niên "diễn như thật" đã khiến nhiều người hoang mang. Thế nhưng, cũng rất may mắn bởi không có ai gặp tai nạn hay nguy hiểm trong tình huống này.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho diễn xuất quá đạt của cả 4 nhân vật. Bên cạnh đó, dân mạng cũng cho rằng thật may mắn vì đây chỉ là dàn dựng nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai hay "vạ miệng" vì trên thực tế đã có không ít trường hợp vì mâu thuẫn, nói những lời khiêu khích mà dẫn đến những trường hợp đáng buồn.

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Từ khóa:   điếu cày đánh bạn tai nạn

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