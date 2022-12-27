Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng cùng một số Youtuber nhận thêm đơn tố cáo về hành vi lăng mạ, xúc phạm người khác

Xã hội 27/12/2022 12:17

Công an TP.HCM tiếp nhận thêm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và một số Youtuber, khách mời trong những buổi livestream của bà Hằng có hành vi lăng mạ, xúc phạm nạn nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM vừa tiếp nhận đơn của bà Trương Việt Hà (54 tuổi, ngụ tại quận 3) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và một số Youtuber có hành vi lăng mạ, xúc phạm bà.

Bà Hà xác nhận thông tin trên và cho biết, là bạn bà Nguyễn Phương Hằng. Tháng 3/2021 bà đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) vì trong những buổi livestream có những thông tin mang tính làm nhục, xúc phạm uy tín, danh dự của bà.

Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng cùng một số Youtuber nhận thêm đơn tố cáo về hành vi lăng mạ, xúc phạm người khác - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Đơn tố cáo được Bộ Công an chuyển đến Công an TP.HCM. Bà Hà nói rõ, từ đó đến nay, Công an TP.HCM đã mời bà lên làm việc hai lần xung quanh nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Hà nói thêm, sau đó bà có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng cùng hai Youtuber khác là Ngô Thanh Long (37 tuổi, quê Đồng Nai, là chủ tài khoản Youtube Long Ngô) và Lê Duyên (52 tuổi, quê Kiên Giang, là chủ tài khoản Youtube Mai Duyên TV – Duyên Mai) về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’’.

Đơn tố cáo của bà Hà đề cập, trong các buổi livestream trên nền tảng Youtube vào tháng 5, tháng 8/2021 và trên các tài khoản facebook của bà Hằng, các trợ lý có những nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, làm nhục và mang tính chất quy chụp đối với bà.

Bà Hà liệt kê có tổng số 16 có nội dung xúc phạm, làm nhục bà.

Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng cùng một số Youtuber nhận thêm đơn tố cáo về hành vi lăng mạ, xúc phạm người khác - Ảnh 2

Ngô Thanh Long, tức Youtuber Long Ngô bị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương mời lên làm việc và xử phạt cuối tháng 11/2021. Ảnh: Thanh Niên

Bà Hà còn gửi đơn tố cáo Youtuber Long Ngô đến Công an tỉnh Đồng Nai nhưng đến nay chưa được giải quyết. Do đó, bà Hà tiếp tục có đơn tố cáo gửi đến Công an TP.HCM.

Cũng theo Thanh Niên, trong công văn trả lời bà Trương Việt Hà ngày 19.12, PC01, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã 2 lần tiếp nhận đơn của bà Việt Hà tố cáo YouTuber Long Ngô. Ngày 1.4.2022, PC01, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển nội dung tố cáo của bà Việt Hà cho Công an H.Trảng Bom điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, Công an H.Trảng Bom chưa cung cấp kết quả xử lý.

PC01 kiến nghị lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an H.Trảng Bom tiếp tục điều tra xử lý liên quan đến nội dung tố cáo của bà Trương Việt Hà đối với YouTuber Long Ngô. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an H.Trảng Bom giải trình, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Công an tỉnh này và Bộ công an được biết.

Ngày 14.11.2021, YouTuber Long Ngô là khách mời và có những phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 16.11.2021, Sở TT-TT tỉnh Bình Dương đã làm việc, ra quyết định xử phạt hành chính đối với YouTuber Long Ngô vì đã “cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” với số tiền 7,5 triệu đồng.

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