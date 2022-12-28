Hà Nội: Cô gái trẻ hoảng loạn tố cáo nam thanh niên sàm sỡ tại xóm trọ khi trở về trong đêm khuya

Xã hội 28/12/2022 09:39

Đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đang dựng xe chuẩn bị vào nhà thì bất ngờ một người đàn ông đến gần có hành động sàm sỡ với cô gái này.

Theo Giadinh.suckhoedoisong, ngày 27/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị nam thanh niên sàm sỡ. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 26/12 tại một khu nhà trọ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, khi cô gái trẻ dắt xe máy vào khu trọ thì bất ngờ bị một nam thanh niên bám theo và có hành vi khiếm nhã.

Hà Nội: Cô gái trẻ hoảng loạn tố cáo nam thanh niên sàm sỡ tại xóm trọ khi trở về trong đêm khuya - Ảnh 1
Cô gái trẻ trở về phòng trọ trong đêm khuya. Ảnh: Internet

Cũng theo Người Đưa Tin, clip được camera an ninh ghi lại cũng cho thấy, sau khi bị đụng chạm cơ thể, cô gái đã đuổi người đàn ông ra ngoài, tuy nhiên cô lại tiếp tục bị người này sàm sỡ nhiều hơn khiến nạn nhân phải la hét kêu cứu. 

Sau khi được đăng tải, sự việc đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng và gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo Công an phường Mễ Trì, đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo từ cô gái có liên quan và đang trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

"Nạn nhân trình báo vụ việc sau đó bận việc nên đi ngay. Chúng tôi đã cử cán bộ mời cô gái đến trụ sở làm việc và tiếp tục xác minh", vị lãnh đạo thông tin.

Hà Nội: Cô gái trẻ hoảng loạn tố cáo nam thanh niên sàm sỡ tại xóm trọ khi trở về trong đêm khuya - Ảnh 2
Cô gái trẻ đáp trả hành động khiếm nhã của người đàn ông. Ảnh: Giadinh.suckhoedoisong

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó tại Hà Nội cũng từng xảy ra một vụ sàm sỡ tương tự. Theo đó, sáng 28/6, một cô gái trẻ đi xe máy vào khu nhà trọ trên phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi vừa dừng xe, một nam thanh niên xông vào khống chế và có hành vi sàm sỡ cô gái. Trước tình huống bất ngờ, nạn nhân chống cự rất quyết liệt. Được khoảng hơn 20 giây, nam thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nghệ An: Bị lừa qua số điện thoại, cụ bà ‘xém’ mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng cho kẻ gian may mắn được giải cứu

Nghệ An: Bị lừa qua số điện thoại, cụ bà ‘xém’ mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng cho kẻ gian may mắn được giải cứu

Nghĩ mình vi phạm pháp luật như cuộc gọi trao đổi, cụ bà mang sổ tiết kiệm gần 600 triệu đồng chuẩn bị giao nộp cho kẻ gian thì được ngăn chặn kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội sàm sỡ cô gái trẻ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 59 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?