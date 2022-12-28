Đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đang dựng xe chuẩn bị vào nhà thì bất ngờ một người đàn ông đến gần có hành động sàm sỡ với cô gái này.

Theo Giadinh.suckhoedoisong, ngày 27/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị nam thanh niên sàm sỡ. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 26/12 tại một khu nhà trọ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, khi cô gái trẻ dắt xe máy vào khu trọ thì bất ngờ bị một nam thanh niên bám theo và có hành vi khiếm nhã.

Cô gái trẻ trở về phòng trọ trong đêm khuya. Ảnh: Internet

Cũng theo Người Đưa Tin, clip được camera an ninh ghi lại cũng cho thấy, sau khi bị đụng chạm cơ thể, cô gái đã đuổi người đàn ông ra ngoài, tuy nhiên cô lại tiếp tục bị người này sàm sỡ nhiều hơn khiến nạn nhân phải la hét kêu cứu.

Sau khi được đăng tải, sự việc đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng và gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo Công an phường Mễ Trì, đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo từ cô gái có liên quan và đang trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

"Nạn nhân trình báo vụ việc sau đó bận việc nên đi ngay. Chúng tôi đã cử cán bộ mời cô gái đến trụ sở làm việc và tiếp tục xác minh", vị lãnh đạo thông tin.

Cô gái trẻ đáp trả hành động khiếm nhã của người đàn ông. Ảnh: Giadinh.suckhoedoisong

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó tại Hà Nội cũng từng xảy ra một vụ sàm sỡ tương tự. Theo đó, sáng 28/6, một cô gái trẻ đi xe máy vào khu nhà trọ trên phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi vừa dừng xe, một nam thanh niên xông vào khống chế và có hành vi sàm sỡ cô gái. Trước tình huống bất ngờ, nạn nhân chống cự rất quyết liệt. Được khoảng hơn 20 giây, nam thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

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