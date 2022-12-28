Bình Phước: Đã bắt giữ đối tượng dùng xe cuốc phá sập 2 căn nhà trong đêm do mâu thuẫn làm ăn

Xã hội 28/12/2022 16:28

Do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, đối tượng này đã dùng xe cuốc phá nát 2 căn nhà ngay trong đêm.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 28-12, Công an huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Phạm Ngọc Hải (24 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) về hành vi huỷ hoại tài sản của người khác.

Bước đầu, Hải khai trong quá trình làm ăn chung liên quan đến xe máy cuốc với hai người tên Ngà và Thơ thì phát sinh mâu thuẫn. Hải đã cãi vã với Ngà và Thơ trên mạng xã hội.

Khoảng 21 giờ 30 giờ tối 25-12, Hải điều khiển xe cuốc biển số 93LA-2961 đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ (ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú) phá sập hoàn toàn căn nhà cấp 4 có diện tích gần 80m2 của nhà anh Thơ.

Bình Phước: Đã bắt giữ đối tượng dùng xe cuốc phá sập 2 căn nhà trong đêm do mâu thuẫn làm ăn - Ảnh 1
 

 

Bình Phước: Đã bắt giữ đối tượng dùng xe cuốc phá sập 2 căn nhà trong đêm do mâu thuẫn làm ăn - Ảnh 2
Đối tượng phá sập nhà. Ảnh: Người Lao Động

Khoảng 21 giờ 30 giờ tối 25-12, Hải điều khiển xe cuốc biển số 93LA-2961 đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ (ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú) phá sập hoàn toàn căn nhà cấp 4 có diện tích gần 80m2 của nhà anh Thơ.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, đối tượng này tiếp tiếp tục lái xe thêm 500m đến nhà anh Nguyễn Văn Ngà rồi cuốc phá căn nhà khoảng 100m2 của gia đình anh.

Bình Phước: Đã bắt giữ đối tượng dùng xe cuốc phá sập 2 căn nhà trong đêm do mâu thuẫn làm ăn - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thời điểm này, vợ anh Ngà đang ở nhà kịp thời phát hiện nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lúc sau, căn nhà rộng khoảng 100m2 của anh Ngà cũng đổ sập, nhiều tài sản cùng ô tô bảy chỗ trong nhà bị hư hỏng nặng.

Sau khi gây ra vụ việc, nam thanh niên bỏ lại xe múc ở hiện trường rồi tẩu thoát.

Ngoài hai căn nhà và tài sản bên trong bị thiệt hại, một trụ điện cũng bị phá hư gây ra tình trạng mất điện một số khu vực.

 

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Từ khóa:   Bình Phước hủy hoại tài sản phá sập nhà

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