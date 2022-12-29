Lợi dụng nhu cầu việc làm, đối tượng ‘nổ’ có người quen chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng của người dân

Xã hội 29/12/2022 14:35

Giới thiệu bản thân mình có người quen làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh với những mối quan hệ lớn, đối tượng đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng.

Theo Báo Công an nhân dân, ngày 29/12, Công an huyện Con Cuông đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1980), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chạy việc”.

Lợi dụng nhu cầu việc làm, đối tượng ‘nổ’ có người quen chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng của người dân - Ảnh 1

Nguyễn Văn Hòa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông bắt giữ chiều 27/12. Ảnh: Báo Công Lý

Trước đó, quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Hòa thường xuyên tìm hiểu, liên hệ với người dân có nhu cầu xin vào các bệnh viện, trường học trên địa bàn huyện Con Cuông rồi giới thiệu là có người quen làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, có thể xin việc cho họ. Sau khi nhận tiền của các bị hại, đối tượng tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Theo Báo Công Lý, với thủ đoạn trên, Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ Hòa để đấu tranh làm rõ.

 

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Từ khóa:   Nghệ An chiếm đoạt tài sản lừa đảo

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