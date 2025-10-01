Ngỡ ngàng hoa hậu H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con

Chiều 30/9, H'Hen Niê cho biết sau 10 ngày sinh con, sức khỏe cô hồi phục tốt, mọi chỉ số từ huyết áp, sản dịch, co hồi tử cung, nhiệt độ cơ thể, tinh thần được bác sĩ theo dõi, thăm khám mỗi ngày.

 H'Hen Niê chia sẻ cô giảm được 9 kg sau 10 ngày sinh con. Kèm theo đó, hoa hậu đăng tấm ảnh khoe eo. Trong hình, vòng eo của cô thon gọn và được nhiều tài khoản mạng nhận xét là trông như chưa sinh em bé.

H’Hen Niê cũng cho biết cô phục hồi sức khỏe tốt. Mọi chỉ số từ huyết áp, sản dịch, sự co hồi của tử cung, nhiệt độ cơ thể đến tinh thần của hoa hậu đều được theo dõi kỹ lưỡng mỗi ngày. ​H’Hen Niê ngủ ngon, sâu giấc, trung bình 8 tiếng vào ban đêm và còn có những giấc ngủ ngắn cùng con vào ban ngày.

 

“​Hành trình cân nặng của mẹ thật diệu kỳ: lúc mang thai là 59 kg, lên bàn sinh là hơn 70 kg và giờ đây, sau hơn 10 ngày, mẹ đã ở mốc 61 kg”, H'Hen Niê cho biết.

H’Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào 20/9. Sau đó, cô được ông xã và gia đình chăm sóc tận tình.

Ngỡ ngàng hoa hậu H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con - Ảnh 1
H'Hen Niê sau 10 ngày sinh con

Thời điểm đón con đầu lòng, hoa hậu hạnh phúc chia sẻ: "Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi ạ. ​Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh".

Trong khi đó, chồng H’Hen Niê là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhắn nhủ bà xã: "Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn sức lực và sự dũng cảm để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc".

Ngỡ ngàng hoa hậu H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con - Ảnh 2
Cô giảm được 9 kg, sức khỏe, tinh thần ổn định, ăn ngủ tốt

H'Hen Niê sinh năm 1992, người dân tộc Ê-đê ở Đắk Lắk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và vào top 5 Miss Universe 2018. Người đẹp từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Cô còn thử sức diễn xuất trong dự án điện ảnh 578: Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết.

 

Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia sự kiện giới showbiz trước khi kết hôn.

H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hồi giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk nhưng không nói rõ ngày thực hiện hôn lễ. Cuối tháng 5, mỹ nhân công bố mang thai con đầu lòng.

