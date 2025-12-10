Giá vàng hôm nay, ngày 10/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC tiến gần mức 155 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 10/12/2025 giá vàng tăng mạnh trở lại khi thị trường lo ngại lạm phát tại Mỹ còn dai dẳng, bất chấp lãi suất tại quốc gia này có thể giảm. Trong nước vàng miếng SJC đã tiến gần mức 155 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vào 152,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 500.000 đồng, lên 153 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng vàng miếng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 151,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn tăng mỗi lượng 300.000 đồng, Công ty Phú Quý mua vào 149,8 triệu đồng, bán ra 152,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 148,8 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 10/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.209 USD/ounce, tăng 34 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.175 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng bùng nổ đến từ sự kết hợp giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ và nỗi lo lạm phát.

Thị trường đang tin tưởng 90%-95% xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc vào rạng sáng 12-12 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư lại chuyển sang thận trọng khi nhiều ý kiến cho rằng FED có thể phát đi tín hiệu chính sách tiền tệ "diều hâu", đặc biệt sau thông tin báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 và 11 của Mỹ bị hoãn công bố từ tuần này sang tháng 1-2026

Việc trì hoãn này khiến thị trường càng thêm nghi ngờ rằng lạm phát vẫn còn nóng lên, đã thúc đẩy nhà đầu tư dồn vốn vào vàng. Giá vàng hôm nay đương nhiên tăng mạnh.

Giới phân tích nhận định nếu những tuyên bố chính sách tiền tệ của Fed mang tính cứng rắn, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Ngược lại, nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu nới lỏng mạnh mẽ, giá vàng sẽ được thử thách ở ngưỡng cao hơn trong những ngày sắp tới.

