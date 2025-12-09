Giá vàng hôm nay, ngày 9/12/2025: Vàng thế giới bị bán tháo, vàng trong nước giảm thêm 300.000 đồng/lượng

Đời sống 09/12/2025 09:28

Hôm nay, ngày 9/12/2025, giá vàng sụt giảm khi thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư thế giới bán vàng trước khi Mỹ công bố thông tin về lãi suất.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. ACB cũng giảm mỗi lượng vàng miếng 300.000 đồng, xuống 152,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào còn 151,5 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 149,7 triệu đồng, bán ra 152,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 149,2 triệu đồng, bán ra 151,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 9/12/2025: Vàng thế giới bị bán tháo, vàng trong nước giảm thêm 300.000 đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm nhẹ 300.000 đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.190 USD/ounce, giảm 30 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.220 USD/ounce.

Áp lực bán tháo gia tăng sau khi xuất hiện thông tin báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 10 và 11 dự kiến công bố vào cuối tuần này, đã bị trì hoãn đến tháng 1-2026. Sự chậm trễ này làm dấy lên thêm bất ổn về triển vọng lạm phát tại Mỹ, khiến nhà đầu tư càng thêm thận trọng.

Tuần này, FED sẽ họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Ba và thứ Tư (giờ Mỹ). Giới đầu tư lo ngại tuyên bố sau cuộc họp và đặc biệt là phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell có thể mang sắc thái cứng rắn, nhấn mạnh mối lo lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Các thị trường liên quan cũng diễn biến bất lợi cho giá vàng khi chỉ số Dollar Index tăng mạnh, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,15%.

Với bối cảnh hiện tại, giới phân tích nhận định vàng sẽ còn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn cho đến khi bức tranh chính sách tiền tệ của FED trở nên rõ ràng hơn.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 8/12/2025 giá vàng thế giới và trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể trên thị trường quốc tế vừa mở cửa đã vượt mốc 4.200 USD/ounce.

