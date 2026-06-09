Trương Bá Chi tiết lộ góc khuất cuộc sống tuổi 46, khiến dư luận chú ý

Giữa lúc nhiều ngôi sao vẫn loay hoay với áp lực tuổi tác và hình ảnh, Trương Bá Chi lại lựa chọn một cách đối diện hoàn toàn khác.

Những chia sẻ mới đây của Trương Bá Chi về tuổi tác và vẻ đẹp người phụ nữ đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, nữ diễn viên cho rằng phụ nữ sau 45 tuổi mới thực sự bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất của cuộc đời. Theo cô, tuổi tác không phải là dấu hiệu của sự già nua hay xuống dốc, mà là thành quả của những trải nghiệm, sự trưởng thành và khả năng thấu hiểu chính mình. Quan điểm này nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Với Trương Bá Chi, sức hút của người phụ nữ không nằm ở việc họ trẻ đến đâu, mà ở sự tự tin, bản lĩnh và cách họ đối xử với bản thân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cùng những biến cố trong cuộc sống riêng, nữ diễn viên cho biết cô học được cách tận hưởng hiện tại thay vì lo lắng về những dấu vết của thời gian.

Trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí thời trang quốc tế, Trương Bá Chi khẳng định mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có vẻ đẹp riêng. Ở tuổi 46, cô không còn đặt nặng việc níu kéo thanh xuân hay chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe. Điều quan trọng nhất là cảm giác thoải mái khi được sống đúng với con người mình.

Nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về khái niệm “cái đẹp”. Theo cô, vẻ đẹp thực sự luôn gắn liền với tình yêu bản thân. Một người chỉ chăm chút cho ngoại hình nhưng không biết trân trọng chính mình sẽ khó có được sức hút lâu dài. Ngược lại, khi biết chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và yêu thương bản thân, họ sẽ tỏa ra nguồn năng lượng tích cực rất tự nhiên. Nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ trong làng giải trí, Trương Bá Chi cho rằng bản thân không thay đổi quá nhiều, điều khác biệt chỉ là góc nhìn về cuộc sống đã trở nên sâu sắc và bình thản hơn. Hiện tại, cô lựa chọn đón nhận thời gian như một phần tất yếu của cuộc đời thay vì cố gắng chống lại nó. Có lẽ chính sự tự tin và thái độ sống tích cực ấy đã giúp Trương Bá Chi giữ được sức hút riêng giữa môi trường giải trí luôn đề cao sự trẻ trung. Những chia sẻ của cô cũng được xem như lời nhắn gửi đến nhiều phụ nữ rằng vẻ đẹp đích thực không phụ thuộc vào tuổi tác, mà bắt nguồn từ sự yêu thương và trân trọng chính mình.

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