Tự chế pháo tại nhà bằng cách đã học trên mạng, bé trai 14 tuổi bỏng mặt, dập tay

Tin y tế 29/12/2023 13:38

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, ghi nhận bệnh nhân T. bị dập nát bàn tay phải, bỏng vùng mặt, mắt và bộ phận sinh dục.

Theo thông tin từ TTXVN, ngày 29/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ của khoa Bỏng- Chỉnh trực đang tích cực điều trị cho bé trai T.T. (14 tuổi, ngụ Gia Lai) bị vết thương ở vùng mặt, bàn tay phải vì chế tạo pháo.

Theo lời kể của người nhà, bé T có tham khảo thông tin chế tạo pháo trên mạng sau đó em đặt mua hoá chất rồi thực hành theo. Sự việc chỉ được phát hiện khi cả nhà nghe tiếng nổ lớn, T. được đưa vào cơ sở y tế gần nhà sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, ghi nhận bệnh nhân T. bị dập nát bàn tay phải, bỏng vùng mặt, mắt và bộ phận sinh dục.

Tự chế pháo tại nhà bằng cách đã học trên mạng, bé trai 14 tuổi bỏng mặt, dập tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Công Thương

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Bác sĩ (BS) Đinh Gia Khánh, khoa Bỏng - Chỉnh trực (BV Nhi đồng 2), cho biết ngay khi nhập viện, T được phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc, khâu vết thương và điều trị bỏng.

Các y BS đã khẩn trương điều trị để giảm thiểu thương tổn do pháo nổ gây ra. Ngoài bệnh nhi T, khoa cũng đang điều trị cho một bệnh nhi 12 tuổi cũng là nạn nhân do tự chế pháo.

Nhằm tránh những tai nạn do tự chế pháo gây nổ, BS-CK1 Ngô Hồng Phúc, Phó trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, khuyến cáo gia đình, nhà trường nhắc nhở trẻ tuyệt đối không được sử dụng, tự chế pháo.

Ngoài ra, cần giáo dục cho trẻ hiểu các mức độ nguy hiểm khi tự chế pháo như có thể gây cháy nổ, thương tích, tàn tật, thậm chí gây tử vong. Đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của trẻ, đặc biệt là trong thời gian gần Tết, khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video hướng dẫn tự chế pháo nổ tại nhà.

Theo BS Phúc, việc tự chế pháo nổ là một hoạt động rất nguy hiểm, có thể gây hại nghiêm trọng cho trẻ em và những người xung quanh. Vì thế gia đình, trường học và cộng đồng cần hợp tác để giáo dục trẻ em nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

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