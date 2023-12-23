Cụ thể, bệnh nhân được chuyển tuyến từ Vĩnh Phúc vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mê sảng và mắt không nhìn thấy gì. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống rượu và rượu mua ở đâu gia đình cũng không biết.

Theo thông tin từ VTV, ba bệnh nhân đã bị mù mắt vì ngộ độc cồn công nghiệp methanol đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Xét nghiệm rượu 2 bệnh nhân đã uống phát hiện có methanol, với hàm lượng trên 24 mg/l. Hai bệnh nhân được chẩn đoán mù do uống rượu chứa cồn công nghiệp.

Một trường hợp khác, trước khi vào viện, bệnh nhân đã đi khám tại chuyên khoa mắt và các bác sĩ tuyến dưới, nghi ngộ độc rượu nên đã chuyển viện. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và chỉ thấy đau đầu.

"Cồn công nghiệp methanol lúc đầu gây say như rượu thông thường, sau đó chuyển hóa thành axit formic rồi gây tổn thương các tế bào khác nhau, đặc bệt là mắt và não, gây tổn thương dây thần kinh thị giác, sưng phù, giảm thị lực, thậm chí mù...", TS.Bs Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Thanh Niên, theo Trung tâm Chống độc, các loại rượu chứa cồn công nghiệp gây ngộ độc ở Việt Nam hoàn toàn có nguồn gốc không phải do các loại rượu nấu truyền thống, mà nguyên nhân chính do những người kinh doanh rượu phi pháp đã mua cồn công nghiệp methanol về đóng chai hoặc pha thành các loại rượu rởm, trà trộn với các loại rượu truyền thống để thu lợi bất chính và gây ngộ độc.

Một phần nữa là nhiều công ty cũng nhập các loại cồn chứa công nghiệp (methanol) về đóng chai và dán nhãn cồn sát trùng hoặc cồn để đốt và bán ở các hiệu thuốc, thậm chí không loại trừ có các cơ sở y tế nhập về để sử dụng.

Trung tâm Chống độc đã phát hiện nhiều sản phẩm cồn sát trùng chứa nồng độ methanol rất cao, chiếm đến 70%-90% và đã báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

Để phòng ngừa ngộ độc rượu bia cần thực hiện các nguyên tắc sau:

1. Không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol > 0,1% vì có thể gây mù mắt và tử vong.

2. Không uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30ml/người/ngày.

3. Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân.

4. Không uống rượu khi: không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng, khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị.

5. Trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia.