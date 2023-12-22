Tiêm filler cải thiện trán lõm, nam thanh niên nguy cơ mù mắt, tổn thương thần kinh số 2 và 3

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sập mi mắt phải, lác ngoài, khuyết thị trường, giảm thị lực.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Thạc sĩ, bác sĩ Mai Minh Thoại, Trưởng khoa Khám (Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, TP Pleiku, Gia Lai), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có nguy cơ mù lòa nghi do tiêm filler cho mục đích thẩm mỹ.

Người nhập viện là một bệnh nhân nam, tên CH (23 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Thời gian vào viện lúc 17 giờ 30 ngày 20/12, trong tình trạng sập mi mắt phải, lác ngoài, khuyết thị trường, giảm thị lực.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh số 2 và 3, đặt ra nguy cơ mất thị lực hoàn toàn. Bệnh nhân đã tiêm filler vào vùng da bị lõm ở trán, gần mắt phải tại một cơ sở thẩm mỹ trước khi nhập viện, nhưng không tiết lộ nơi tiêm và loại filler đã sử dụng.

Bệnh nhân sau đó đã được chuyển viện đến TP.HCM để điều trị, nhằm tránh nguy cơ mù mắt vĩnh viễn.

Bệnh viện khuyến nghị những người có nhu cầu sử dụng filler cho mục đích thẩm mỹ nên tìm đến các cơ sở uy tín, được cấp phép để đảm bảo an toàn và tránh các sự cố đáng tiếc.

Tiêm filler nâng mũi 'ủng hộ' spa quen, người phụ nữ ở Hà Nội rước 'hoạ' vào thân, mũi hoại tử nghiêm trọng Sau 3 ngày tiêm filler, chị bị sốt liên tục và cảm thấy đau nhức, khó chịu. Nhận thấy mũi có dấu hiệu sưng mủ, chị đã quay lại spa để xử lý nhưng tình trạng không thuyên giảm.

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